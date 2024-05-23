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Появился проект гостиничного комплекса, который разместят в Солотче
Щит с проектом реконструкции установили в Грачиной роще.

Опубликован проект гостиничного комплекса, который появится в Солотче. Кадры появились в соцсетях в среду, 22 мая.

Щит с проектом реконструкции установили в Грачиной роще.

На нем указано, что на территории появятся зона глэмпинга, веревочный парк с детской зоной, спортивная зона, арт-зона, сцена. Также рядом со зданием гостиницы сделают event-зоны и зоны отдыха. В комплексе предусмотрена парковка.

Ранее сообщалось, что объект появится на территории между парк-отелем «Паустовский» и «Лесным бункером». Отмечалось, что участок площадью 27 624 квадратных метров расположен в зоне городских лесов и в границах достопримечательного места «Есенинская Русь».