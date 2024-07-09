Прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП с маршруткой под Рязанью

По факту ДТП правоохранительными органами организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры Рыбновского района.

В прокуратуре организовали проверку после смертельного ДТП с маршруткой под Рязанью. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

По поручению прокурора области прокуратурой Рыбновского района Рязанской области организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.

На место происшествия выехал прокурор Рыбновского района Роман Гетманов.

По факту ДТП правоохранительными органами организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры Рыбновского района.

Напомним, в аварии с маршруткой и бензовозом погибла женщина, пострадали пять человек.

Позже в полиции сообщили, что число пострадавших возросло до 6. Момент аварии попал на видео. Также была названа причина ДТП. Возбуждено уголовное дело.