Под Рязанью в ДТП между бензовозом и маршруткой погиб человек, пятеро пострадали

Авария произошла у нового поворота на Рыбное. По предварительной информации, бензовоз с воронежскими номерами не соблюдал дистанцию. Он врезался в заднюю часть маршрутки Рыбное-Рязань, когда та притормозила на светофоре. «ГАЗель» ударилась в столб.

Под Рязанью в аварии бензовоза с маршруткой погиб один человек и пятеро пострадали. Об этом РЗН. Инфо сообщил собственный источник.

Авария произошла у поворота на село Ходынино. По предварительной информации, бензовоз с воронежскими номерами не соблюдал дистанцию. Он врезался в заднюю часть маршрутки Рыбное-Рязань, когда та притормозила на светофоре. «ГАЗель» ударилась в столб.

В маршрутке находилось 14 пассажиров. На месте погибла женщина, сидящая сзади. Еще пять человек госпитализировали.

По данным очевидцев, на месте аварии образовался сильный затор в сторону Рязани.

Прокуратура организовала проверку. В полиции сообщили, что число пострадавших выросло до шести. Момент аварии попал на видео. Стала известна причина ДТП. Возбуждено уголовное дело.