Число пострадавших в ДТП с маршруткой под Рязанью выросло до шести

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Число пострадавших в ДТП с маршруткой под Рязанью выросло до шести. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 9 июля, примерно в 7:45, в Рыбновском районе на 174 километре автодороги М5 «Урал». Столкнулись «ГАЗель», под управлением 63-летнего мужчины и грузовик «Скания».

В результате ДТП пострадали 6 человек, один человек погиб.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появились кадры с места трагедии. Прокуратура организовала проверку. Момент аварии попал на видео. Также была названа причина ДТП. Возбуждено уголовное дело.