После смертельного ДТП с маршруткой под Рязанью возбудили уголовное дело

«По факту ДТП произошедшего сегодня, в 7:45, в Рыбновском районе следователем следственного подразделения отдела МВД России по Рыбновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ», — сообщили в полиции.

После смертельного ДТП с бензовозом и маршруткой под Рязанью возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«По факту ДТП произошедшего сегодня, в 7:45, в Рыбновском районе следователем следственного подразделения отдела МВД России по Рыбновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ», — сообщили в полиции.

Напомним, в ДТП погибла женщина. Пострадали шесть человек. Прокуратура организовала проверку. Момент аварии попал на видео. Предварительной причиной стало то, что водитель бензовоза уснул за рулем.