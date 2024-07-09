Момент смертельного ДТП с маршруткой под Рязанью попал на видео

Напомним, авария произошла у поворота на село Ходынино. Пострадали шесть человек, одна женщина погибла.

Момент смертельного ДТП с маршруткой под Рязанью попал на видео. Его опубликовали в Telegram-канале Rzn Life.

Напомним, авария произошла у поворота на село Ходынино. По предварительной информации, бензовоз с воронежскими номерами не соблюдал дистанцию. Он врезался в заднюю часть маршрутки Рыбное-Рязань, когда та притормозила на светофоре. «ГАЗель» ударилась в столб.

Пострадали шесть человек, одна женщина погибла.

Прокуратура организовала проверку. Позже стала известна причина ДТП.

Возбуждено уголовное дело.