Момент смертельного ДТП с маршруткой под Рязанью попал на видео
Напомним, авария произошла у поворота на село Ходынино. Пострадали шесть человек, одна женщина погибла.
Момент смертельного ДТП с маршруткой под Рязанью попал на видео. Его опубликовали в Telegram-канале Rzn Life.
Напомним, авария произошла у поворота на село Ходынино. По предварительной информации, бензовоз с воронежскими номерами не соблюдал дистанцию. Он врезался в заднюю часть маршрутки Рыбное-Рязань, когда та притормозила на светофоре. «ГАЗель» ударилась в столб.
Пострадали шесть человек, одна женщина погибла.
Прокуратура организовала проверку. Позже стала известна причина ДТП.
Возбуждено уголовное дело.