Названа причина ДТП с маршруткой и бензовозом под Рязанью

По словам источника, причиной аварии в Рыбновском районе стало то, что водитель бензовоза уснул за рулем. После этого он зацепил маршрутку. проезжающую в попутном направлении.

Названа причина ДТП с маршруткой и бензовозом под Рязанью. Ее РЗН. Инфо назвал собственный источник.

По словам источника, причиной аварии в Рыбновском районе стало то, что водитель бензовоза уснул за рулем. После этого он зацепил маршрутку, проезжающую в попутном направлении.

Напомним, в ДТП пострадали шесть человек. Погибла женщина. Прокуратура организовала проверку. Момент аварии попал на видео.

Возбуждено уголовное дело.