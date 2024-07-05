Мужчина, раненный на заводе «Рязаньмонтажзаготовка», скончался в больнице

Напомним, 18 июня на рязанском заводе произошла стрельба. От ранения в голову погибла женщина. Также пострадал мужчина, его госпитализировали в ОКБ.

Мужчина, раненный на заводе «Рязаньмонтажзаготовка», скончался в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Усы Куракиной».

«Николай Шарапов, расстрелянный своим дядей на предприятии „Рязаньмонтажзаготовка“, скончался вчера вечером», — написано в посте.

Напомним, 18 июня на рязанском заводе произошла стрельба. От ранения в голову погибла женщина. Также пострадал мужчина, его госпитализировали в ОКБ.

Позже выяснилось, что стрелял 66-летний поставщик запчастей для «Рязаньмонтажзаготовка». Он застрелил бухгалтера предприятия и ранил своего племянника на территории завода. По предварительной версии, вместе с племянником пенсионер приехал выяснять отношения из-за долга по поставкам.

Дело находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Стрелка взяли под стражу.

Позже родственница стрелка рассказала, почему тот совершил преступление.