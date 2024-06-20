Родственница стрелка на заводе «Рязаньмонтажзаготовка» рассказала, почему тот совершил преступление

По словам родственницы, потерпевшие хотели забрать все акции подсудимого, «подмять под себя» весь завод.

Родственница стрелка на заводе «Рязаньмонтажзаготовка» рассказала, почему тот совершил преступление. Об этом сообщил корреспондент РЗН. Инфо.

Женщина рассказала журналистам, что подсудимый совершал преступление в «состоянии аффекта», потому что находился с потерпевшими в ссоре.

«Миша [Шарапов — прим. ред] хотел просто попугать их, поэтому взял оружие. Бухгалтер просто довела его. Все довели его», — рассказала родственница.

По словам родственницы, потерпевшие хотели забрать все акции подсудимого, «подмять под себя» весь завод.

Потерпевшие, как утверждает женщина, могли пойти на все. Она считает, что они начали заниматься колдовством, делать «подклады» под машины, около дома подсудимого.

Она добавила, что подсудимый — «работящий, здравомыслящий нормальный мужик».

Напомним, 18 июня на рязанском заводе произошла стрельба. От ранения в голову погибла женщина. Также пострадал мужчина, его госпитализировали в ОКБ.

Позднее выяснилось, что стрелял 66-летний поставщик запчастей для «Рязаньмонтажзаготовка». Он застрелил бухгалтера предприятия и ранил своего племянника на территории завода. По предварительной версии, вместе с племянником пенсионер приехал выяснять отношения из-за долга по поставкам.

Дело находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Стрелка взяли под стражу.