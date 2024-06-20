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В Рязани мужчину, устроившего стрельбу на заводе, заключили под стражу
Председателю СК России представлен доклад о ходе расследования уголовного дела.

Московский районный суд отправил в СИЗО стрелка с завода «Рязаньмонтажзаготовка» Михаилу Шарапову до 18 августа. Об этом сообщил корреспондент РЗН. Инфо 20 июня, в четверг.

Прокуратура запросила у суда заключение под стражу до 18 августа, потому что подсудимый может скрыться от следствия.

Подсудимый и его защита не возразили против заключения. Шарапов сотрудничал со следствием, рассказал подробности случившегося.

По версии следствия, между подозреваемым и потерпевшими были натянутые отношения из-за рабочих вопросов. В день, когда произошла стрельба, участники договорились встретиться по рабочему вопросу. Шарапов взял с собой свое оружие и совершил из него два выстрела в бухгалтера, та скончалась от полученных травм. После подсудимый выстрелил в живот своему племяннику, его госпитализировали.

Родственники Михаила Шарапова рассказали журналистам, что подсудимый сам попросил вызвать очевидцев сотрудников полиции и дождался тех на территории завода. Потерпевший по их словам находится в тяжелом состоянии, но «жить будет».

Напомним, 18 июня на рязанском заводе произошла стрельба. От ранения в голову погибла женщина. Также пострадал мужчина, его госпитализировали в ОКБ.

Позднее выяснилось, что стрелял 66-летний поставщик запчастей для «Рязаньмонтажзаготовка». Он застрелил бухгалтера предприятия и ранил своего племянника на территории завода. По предварительной версии, вместе с племянником пенсионер приехал выяснять отношения из-за долга по поставкам.

Председателю СК России представлен доклад о ходе расследования уголовного дела. Ранее он затребовал доклад по делу о стрельбе на рязанском заводе.

Позже родственница стрелка рассказала, почему тот совершил преступление.