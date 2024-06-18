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На рязанском заводе произошла стрельба
От ранения в голову погибла женщина. Также пострадал мужчина, его госпитализировали в ОКБ.

На рязанском заводе произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформюро».

По данным канала, во вторник, 18 июня, на территории завода «Рязаньмонтажзаготовка» мужчина открыл стрельбу из ружья.

От ранения в голову погибла женщина. Также пострадал мужчина, его госпитализировали в ОКБ.

По данным региональной прокуратуры, стрельбу открыл 66-летний мужчина. На преступление он пошел из-за возникшего между ним и пострадавшими имущественного конфликта.

Стрелка задержали полицейские. Проводится проверка.

Позже стали известны детали произошедшего.