На рязанском заводе произошла стрельба

От ранения в голову погибла женщина. Также пострадал мужчина, его госпитализировали в ОКБ.

На рязанском заводе произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформюро».

По данным канала, во вторник, 18 июня, на территории завода «Рязаньмонтажзаготовка» мужчина открыл стрельбу из ружья.

От ранения в голову погибла женщина. Также пострадал мужчина, его госпитализировали в ОКБ.

По данным региональной прокуратуры, стрельбу открыл 66-летний мужчина. На преступление он пошел из-за возникшего между ним и пострадавшими имущественного конфликта.

Стрелка задержали полицейские. Проводится проверка.

Позже стали известны детали произошедшего.