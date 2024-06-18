На рязанском заводе произошла стрельба
От ранения в голову погибла женщина. Также пострадал мужчина, его госпитализировали в ОКБ.
На рязанском заводе произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформюро».
По данным канала, во вторник, 18 июня, на территории завода «Рязаньмонтажзаготовка» мужчина открыл стрельбу из ружья.
От ранения в голову погибла женщина. Также пострадал мужчина, его госпитализировали в ОКБ.
По данным региональной прокуратуры, стрельбу открыл 66-летний мужчина. На преступление он пошел из-за возникшего между ним и пострадавшими имущественного конфликта.
Стрелка задержали полицейские. Проводится проверка.
Позже стали известны детали произошедшего.