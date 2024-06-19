Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования убийства на рязанском заводе

Трагедия произошла 18 июня.

Глава Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования убийства на рязанском предприятии. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Трагедия произошла 18 июня на территории одного из заводов. Уточняется, что из-за возникшего конфликта житель Скопинского района несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в работников предприятия. От полученных ранений женщина умерла на месте. Мужчину госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Решается вопрос о заключении под стражу подозреваемого.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Рязанской области Никешкину В. А представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указано в публикации.