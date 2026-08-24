Светофор перенесут, дорогу расширят, ливнёвку обновят. Как изменится Московское шоссе после реконструкции

Редакция РЗН.инфо встретилась с представителями подрядчика, компанией «КМК» на месте масштабной реконструкции Московского шоссе. Специалисты считают, что пропускная способность участка после реконструкции вырастет на 34%. Также из текста вы узнаете, что будет с ливнёвкой, куда перенесут светофор около Барса, уберут ли выделенку и почему грузовики не смогут проехать под путепроводом по новым полосам.

Редакция РЗН.инфо встретилась с представителями подрядчика, компанией «КМК» на месте масштабной реконструкции Московского шоссе. Это один из самых крупных дорожных проектов Рязани последних лет — работы оцениваются в 600 миллионов.

Специалисты считают, что пропускная способность участка после реконструкции вырастет на 34%.

Также из текста вы узнаете, что будет с ливнёвкой, куда перенесут светофор около Барса, уберут ли выделенку и почему грузовики не смогут проехать под путепроводом по новым полосам.

Расширение «бутылочного горлышка»

До реконструкции на участке около путепровода рядом с вокзалам размещалось шесть полос движения, по три в каждую сторону. После завершения всех работ их количество увеличится до семи-девяти в зависимости от конкретного отрезка дороги. Непосредственно под самим путепроводом добавится по одной полосе шириной 3,25 метра в каждом направлении. По данным транспортного моделирования, пропускная способность этого сложного узла увеличится на 34%.

Как объяснили представители подрядной организации, специалисты запускали виртуальные транспортные потоки по смоделированным дорогам, чтобы просчитать изменения в движении. Результаты показали, что расширение действительно необходимо, поскольку сейчас здесь регулярно скапливаются автомобили, особенно в часы пик. Хотя это понятно и без специалистов, так как рязанцы регулярно встают в пробку на Московском шоссе около «Барса».

Перенос светофора, новая разметка и выделенка

Самое узкое место на всей дороге — это участок под подземным переходом около ТД «Барс». Там подрядчик увеличит количество полос с шести до семи. Ещё одна появится в сторону центра города. После подземного перехода дорога до путепровода расширится до восьми полос.

Важное изменение коснется заезда в торговый дом «Барс». Нынешний перекрёсток создаёт серьезные помехи основному потоку. Трехполосная дорога там превращается в однополосную для машин, которые едут прямо, в сторону выезда из города. Левая полоса занимается поворачивающими к ТД «Барс», а правая отдана под общественный транспорт.

Чтобы решить эту проблему, принято решение закрыть старый съезд и сместить его вместе со светофором в сторону ТЦ «Премьер». Новый перекрёсток со светофором и левым поворотом разместят на пересечении Московского шоссе с Шоссейным переулком. Сам выезд/заезд уже расширили до четырех полос.

Новый съезд к Барсу

Это позволит организовать полноценный накопитель для автомобилей, поворачивающих налево к Барсу из центра, чтобы они не «съедали» целую полосу. Подрядчики объясняют это решение увеличением пропускной способности дороги. Если оставить старый узкий проезд, то идея реконструкции путепровода не будет настолько эффективной.

Отдельное внимание уделяется организации движения с Михайловского шоссе. Планируется, что оттуда будут идти две полосы: одна для поворота направо в сторону вокзала «Рязань -2», другая — в сторону центра.

Также на пересечении с Михайловским шоссе появится вафельная разметка, запрещающая останавливаться перед въездом под путепроводом, что предотвратит блокировку узла в часы максимальной нагрузки.

Кроме того, прорабатывается вопрос по целесообразности сохранения выделенных полос на реконструируемом участке, отметил подрядчик.

Грузовики не смогут проехать по высоте по новым полосам

Отдельно стоит сказать про габариты проезда под путепроводом. Как уточнили на объекте, если на существующих полосах высота проезда составляет 4,2 метра, то на новых участках под мостом она будет чуть ниже, около 3,5 метров. Это ограничение не позволит слишком высоким грузовым машинам проезжать под путепроводом, но для легкового транспорта и стандартных «Газелей» проезд останется полностью доступным. Вокруг опор путепровода между существующими и новыми полосами сделают железобетонный магистральный бордюр. Разделительная полоса вдоль оси проезжей части будет продлена примерно на сто метров, но просвет для левого поворота на Михайловское шоссе сохранится.

Что с ливнёвкой?

Отдельное внимание уделяется модернизации ливневой канализации. Участок трассы под путепроводом находится в естественной низине, поэтому при сильных осадках здесь всегда скапливалась вода, так как старая система не справлялась с объёмом стоков. Сейчас обустраивают новую ливнёвку с увеличенным количеством приёмных колодцев. Впрочем, строители предупредили, что даже самая современная система не будет работать эффективно, если её не обслуживать на регулярной основе.

В целом огромное количество подземных и надземных коммуникаций — одна из главных сложностей объекта. Здесь проходят кабельная канализация, теплотрасса, газопровод, линии связи, электрические сети, водопровод, троллейбусные контактные сети…

«Некоторые сети настолько старые, что документации на них практически не сохранилось. Приходится искать их буквально с палочками, потому что даже профильные службы не всегда владеют точными данными», — отметил представитель подрядчика.

Бывают случаи, когда по документации водопровод должен проходить в одном месте, а при вскрытии грунта оказывается совсем в другом. Из-за подобных нестыковок в процессе работ однажды без водоснабжения временно остались оба железнодорожных вокзала города. Чтобы избежать этого в будущем, проектом предусмотрена полная замена всех коммуникаций, находящихся в ненормативном состоянии. Это предотвратит ситуации, когда только что отремонтированную дорогу снова вскрывают для замены старых труб.

В рамках программы «Чистое небо» подрядчик убирает хаотично висящие провода, портящие облик города. Часть самых нужных приведут в порядок и оставят на своих местах.

Особую сложность представляет переустройство водопровода диаметром 150 и 300 миллиметров.

По технологии нужно проложить трубу целиком, сделать опрессовку, то есть проверку давлением, и только потом засыпать траншею. Но здесь нет возможности перекрыть весь перекрёсток, поэтому работы ведутся участками по шесть метров — это создаёт дополнительную нагрузку. Подрядчик следит, чтобы работы проводились качественно, чтобы в будущем не пришлось вскрывать полотно.

Отдельная история — работа под путепроводом без остановки движения поездов. Железнодорожная ветка идет на юг, и нужно было сделать дополнительные укрепления насыпи путепровода (конуса). Около трёх месяцев производили работы по укреплению грунта методом инъектирования: специальный раствор закачивали в грунт, заполняя все пустоты и превращая рыхлую землю в единое бетонное основание. Всё это делалось под строгим контролем специалистов.

Тротуары и велодорожка

Пешеходы без тротуаров не останутся. Более того, их планируют расширить до 2-2,5 метров. Со стороны здания Соцфонда тротуары проложат полностью заново. Сейчас там заливают монолитные подпорные стенки, которые позволят расширить проезжую часть за счёт демонтажа части откосов.

Подпорные стенки со стороны Социального фонда

Со стороны «Барса» тротуар оборудуют всем необходимым для маломобильных граждан: организуют удобные съезды и пандусы. На стороне торгового дома также обустроят велодорожки.

Место будущего тротуара со стороны «Барса»

На остановках общественного транспорта появятся новые «умные» павильоны: с вывесками с внутренней подсветкой, дисплеями прибытия транспорта, устройствами для зарядки гаджетов и видеонаблюдением.

Сроки, технологии и гарантия

На данный момент на объекте выполнили около 60% от общего объёма работ.

Работы на объекте ведутся в две смены. Первая работает с 7:00 до 15:30, вторая — с 14:30 до 23:00. Полностью перекрывать движение нельзя, поэтому строители работают «захватами»: делают половину дороги, пускают по ней движение, а затем переключаются на другую половину. На участке постоянно задействован 61 дорожный рабочий и 14 единиц техники. Особое внимание уделяется технологии укладки покрытия. Срезанный асфальт в асфальтовую крошку перерабатывают на заводе, смешивают с песком, щебнем, цементом и эмульсией, получая новое основание. Такая технология позволяет сэкономить часть средств при работе на объекте.

Основание дорожной одежды составит 32 сантиметра укрепленного материала и 14 сантиметров асфальта в два слоя. Такая конструкция рассчитана на большую нагрузку и множество коммуникаций, что позволит избежать колейности. Также будет установлено сорок новых опор освещения и переоснащены три светофорных объекта на перекрестках с торговым центром «Барс», с Михайловским шоссе и с Вокзальной улицей.

Контракт предусматривает завершение всех работ к 1 декабря 2026 года. Подрядчики подчёркивают, что работы по укладке асфальта будут вестись строго согласно всем нормам и правилам.

Гарантия на дорожные работы составит пять лет, на бетонные конструкции — восемь лет.