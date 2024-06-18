Стали известны подробности стрельбы на рязанском заводе
По данным канала, 66-летний поставщик запчастей для «Рязаньмонтажзаготовка» застрелил бухгалтера предприятия и ранил своего племянника на территории завода.
Стали известны подробности стрельбы на рязанском заводе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, 66-летний поставщик запчастей для «Рязаньмонтажзаготовка» застрелил бухгалтера предприятия и ранил своего племянника на территории завода.
Предварительно, вместе с племянником пенсионер приехал выяснять отношения из-за долга по поставкам.
Напомним, мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.