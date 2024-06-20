СК опубликовал видео допроса стрелка с завода «Рязаньмонтажзаготовка»

На кадрах мужчина подробно рассказывает, как совершил убийство женщины и ранил племянника.

СК опубликовал видео допроса стрелка с завода «Рязаньмонтажзаготовка». Видео появилось в Telegram-канале ведомства.

На кадрах мужчина подробно рассказывает, как совершил убийство женщины и ранил племянника.

Напомним, 18 июня на рязанском заводе произошла стрельба. От ранения в голову погибла женщина. Также пострадал мужчина, его госпитализировали в ОКБ.

Позднее выяснилось, что стрелял 66-летний поставщик запчастей для «Рязаньмонтажзаготовка». Он застрелил бухгалтера предприятия и ранил своего племянника на территории завода. По предварительной версии, вместе с племянником пенсионер приехал выяснять отношения из-за долга по поставкам.

Дело находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Стрелка взяли под стражу.

Позже родственница стрелка рассказала, почему тот совершил преступление.