BAZA: захват заложников в ростовском СИЗО планировали несколько месяцев

Захват заложников в ростовском СИЗО планировался несколько месяцев. Об этом сообщила BAZA.

Как пишет Telegram-канал, кураторам захвата удалось доставить в изолятор оружие, флаги ИГИЛ* и средства связи. По предварительным данным BAZA, шестеро мужчин содержались в разных камерах, что не помешало им организовать побег.

Отмечается, комиссия ФСИН России установит, как все произошло.

По данным SHOT, захвативших в заложники сотрудников СИЗО-1 могли курировать извне — сообщали, с кем надо наладить связь и кого «завербовать», чтобы попасть на свободу.

«Среди тех, с кем предложили террористам „договориться“ — начальник управления СИЗО-1 и еще один вышестоящий сотрудник. Эта версия сейчас проверяется в правоохранительных органах», — отметил SHOT.

Напомним, в воскресенье, 16 июня, в Ростове-на-Дону обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Выяснилось, что они — сторонники ИГИЛ*. Мужчины вооружены. Их личности установили.

Позже стало известно, что преступников ликвидировали. Кроме того, появились подробности их побега.

* - террористическая организация, запрещена в РФ.