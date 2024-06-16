Сторонники ИГИЛ*, устроившие захват в ростовском СИЗО, вооружены

Сторонники ИГИЛ*, устроившие захват в ростовском СИЗО, вооружены ножами и заточками. Об этом сообщила BAZA.

Злоумышленники заявили, что захват не был спонтанным. По предварительной информации канала, мужчины требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора. В этом случае, как сказали сторонники ИГИЛ*, они готовы отпустить заложников.

Отмечается, что сейчас злоумышленники пытаются найти в СИЗО хранящееся там огнестрельное оружие.

Напомним, в воскресенье, 16 июня, в Ростове-на-Дону обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Выяснилось, что они — сторонники ИГИЛ*. Ведутся переговоры.

По данным BAZA, захват заложников в ростовском СИЗО планировали несколько месяцев. Установлены личности злоумышленников.

Позже стало известно, что преступников ликвидировали. Кроме того, появились подробности их побега.

* - террористическая организация, запрещена в РФ.