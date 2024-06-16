Появились подробности побега преступников в ростовском СИЗО

Появились подробности побега преступников в ростовском СИЗО. Их привел SHOT.

Захватившие в заложники сотрудников СИЗО преступники устроили побег ночью. Они выбили оконные решетки, спустились по канату с третьего и четвертого этажей. Один из злоумышленников упал и сломал руку.

Как пишет SHOT, после выхода из камер мужчины отсиделись на территории СИЗО, а затем сгруппировались и захватили сперва младшего инспектора, а затем начальника оперативного управления.

Напомним, в воскресенье, 16 июня, в Ростове-на-Дону обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Выяснилось, что они — сторонники ИГИЛ*. Мужчины были вооружены. Их личности установили.

Позже начался штурм в ростовском СИЗО. Стало известно, что сотрудники ростовского СИЗО, которых удерживали в заложниках, освобождены. Преступников ликвидировали.

* - террористическая организация, запрещена в РФ.