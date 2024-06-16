Установлены личности шестерых захватчиков в ростовском СИЗО

Установлены личности шестерых захватчиков в ростовском СИЗО. Об этом сообщила BAZA.

По данным Telegram-канала, захватчиками оказались Сайпудинов М.Ш., Цицкиев А. М, Камнеев Д.В., Гиреев Т.М., Акиев Ш. А., Гандалоев М.

Гиреева, Цицкиева и Акиева осудили в декабре 2023 года за участие в ИГИЛ* и подготовке теракта. Отмечается, что они планировали напасть на здание Верховного суда в Карачаево-Черкессии.

Гиреева и Акиева приговорили к 18 годам лишения свободы, а Цицкиева — к 18 с половиной годам.

Также сказано, что Гандалоев — 22- летний бывший студент астраханской государственной медицинской академии. Его задержали в Ингушетии в марте 2023 года вместе с братом и другом. Они прятались в лесу, недалеко от села Алхасты.

Уточняется, что на месте правоохранители нашли тайник, где лежало СВУ с поражающими элементами, а также взрывчатое вещество. Тогда на Гандалоева возбудили уголовное дело по статьям об изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ.

По данным ТАСС, в заложниках находятся оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Захват заложника».

Напомним, в воскресенье, 16 июня, в Ростове-на-Дону обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Выяснилось, что они — сторонники ИГИЛ*. Мужчины вооружены. Ведутся переговоры.

По данным BAZA, захват заложников в ростовском СИЗО планировали несколько месяцев.

Позже стало известно, что преступников ликвидировали. Кроме того, появились подробности их побега.

* - террористическая организация, запрещена в РФ.