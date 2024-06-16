Освобождены сотрудники ростовского СИЗО, которых удерживали в заложниках

Во время проведения специальной операции освобождены сотрудники ростовского СИЗО-1, которых удерживали в заложниках. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Сотрудники, находившиеся в заложниках, не пострадали.

Все преступники ликвидированы.

Напомним, в воскресенье, 16 июня, в Ростове-на-Дону шесть обвиняемых захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Выяснилось, что они — сторонники ИГИЛ*. Мужчины были вооружены. Их личности установили. Кроме того, появились подробности побега преступников.

Позже спецназ начал штурм ростовского СИЗО.

* - террористическая организация, запрещена в РФ.