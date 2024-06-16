В Ростове-на-Дону обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников СИЗО

В воскресенье, 16 июня, в Ростове-на-Дону обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, захватившие заложников называют себя сторонниками ИГИЛ*. На свободе они планировали теракт, за что их поймали на подготовке и задержали.

В руках обвиняемых оказались двое сотрудников изолятора. Сказано, что на данный момент ведутся переговоры по освобождению захваченных.

На месте происшествия находятся начальник ГУФСИН по Ростовской области, а также представители правоохранительных органов и прокуратуры.

По данным телеканала, СИЗО работает в штатном режиме, обстановка контролируемая.

О других подробностях произошедшего пока неизвестно.

Позже выяснилось, что злоумышленники вооружены. Они озвучили свои требования. По данным BAZA, захват заложников в ростовском СИЗО планировали несколько месяцев. Установлены личности злоумышленников.

Стало известно, что преступников ликвидировали. Кроме того, появились подробности их побега.

* - террористическая организация, запрещена в РФ.