В воскресенье, 16 июня, в Ростове-на-Дону обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Об этом сообщил РЕН ТВ.
По данным телеканала, захватившие заложников называют себя сторонниками ИГИЛ*. На свободе они планировали теракт, за что их поймали на подготовке и задержали.
В руках обвиняемых оказались двое сотрудников изолятора. Сказано, что на данный момент ведутся переговоры по освобождению захваченных.
На месте происшествия находятся начальник ГУФСИН по Ростовской области, а также представители правоохранительных органов и прокуратуры.
По данным телеканала, СИЗО работает в штатном режиме, обстановка контролируемая.
О других подробностях произошедшего пока неизвестно.
Позже выяснилось, что злоумышленники вооружены. Они озвучили свои требования. По данным BAZA, захват заложников в ростовском СИЗО планировали несколько месяцев. Установлены личности злоумышленников.
Стало известно, что преступников ликвидировали. Кроме того, появились подробности их побега.
* - террористическая организация, запрещена в РФ.