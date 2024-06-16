Спецназ начал штурм ростовского СИЗО, где террористы удерживают заложников

Спецназ начал штурм ростовского СИЗО-1, где террористы удерживают заложников. Об этом сообщил SHOT.

Звуки стрельбы слышали на территории СИЗО-1. По словам Telegram-канала, раздались как минимум две автоматных очереди. На данный момент выстрелы прекратились.

Кроме того, на территорию изолятора заехали две кареты скорой помощи.

Позже стало известно, что сотрудники ростовского СИЗО, которых удерживали в заложниках, освобождены. Преступников ликвидировали.

Напомним, в воскресенье, 16 июня, в Ростове-на-Дону обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Выяснилось, что они — сторонники ИГИЛ*. Мужчины были вооружены. Их личности установили.

Также появились подробности побега из ростовского СИЗО.

* - террористическая организация, запрещена в РФ.