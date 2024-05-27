Асоциальные братья-близнецы из Недостоева отправились на СВО

Из-за заключения контрактов братьев на прохождение военной службы для участия в спецоперации Московский районный суд приостановил заседания о прекращении прав собственности на квартиру.

Асоциальные братья-близнецы из Недостоева, захламившие квартиру, отправились на СВО. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили в администрации города.

Как отметили в ведомстве, Московский районный суд приостановил заседания о прекращении прав собственности на квартиру из-за заключения контрактов братьев на прохождение военной службы для участия в спецоперации.

Напомним, в Недостоеве братья-близнецы завели 13 собак и заполнили мусором весь этаж подъезда. Позже у них изъяли животных. В рязанской мэрии искали способы, как помочь жителям Недостоева с проблемными соседями. Единственное, что удалось сделать администрации — отключить свет и газ в их квартире. Позже рязанцы пожаловались о нерешенной проблеме с асоциальными братьями-близнецами. Рязанская мэрия подала иск в суд.