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В Недостоеве братья-близнецы завели 13 собак и заполнили мусором весь этаж

Жители дома на улице Сельских Строителей рассказали РЗН. инфо, о двух братьях-близнецах, которые ведут асоциальный образ жизни: мусорят в подъезде, приносят с улицы собак, которые плодятся и постоянно шумят.

«Два брата-близнеца живут над нами, мы постоянно слышим их ругань и собачий лай. В квартире у них антисанитария, они не выносят мусор, не выгуливают животных, поэтому собаки ходят в туалет прямо в квартире, за ними, разумеется, не убирают. Из-за этого там стоит вонь. И это не все. У них тараканы, грызуны, мухи и прочие насекомые, которые бегут в соседские квартиры. Этим братьям за сорок, они нигде не работают, пьют и к ним постоянно приезжает полиция», — поделилась рязанка.

Женщина добавила, что соседи по лестничной клетке с братьями-близнецами пытаются продать свои квартиры, чтобы жить в нормальных условиях. Одна семья, из-за безвыходного положения, и вовсе снимает другое жилье.

«Когда соседи пытались их вразумить, один из братьев мог выйти с собакой и без трусов. Диалог построить с ними сложно. Один из них еще добрый, а второй грубый и злой», — продолжила собеседница.

По словам жительницы дома, соседи обращались во все инстанции — прокуратуру, роспотребнадзор, в администрацию города, в полицию и в общество защиты прав человека. Однако ситуация не менялась.

«Недавно мы все же смогли попасть на прием к Сорокиной. Нас выслушали и пообещали помочь. Только мы привыкли, что все откладывается в долгий ящик. Не хотим, чтобы это было пустыми словами», — подчеркнула рязанка.

На странице Елены Сорокиной есть пост, где она сообщила, что знает о соседях на улице Сельских Строителей и поручила создать две рабочие группы для разработки плана действий по решению проблемы.

Как именно собираются бороться с рязанцами, мешающими жизни соседей, планируется решить до конца марта. Однако жильцы дома боятся, что все может затянуться на долгие месяцы, а то и годы.