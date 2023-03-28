В Рязани собирают деньги на лечение собак, изъятых у братьев-близнецов из Недостоева

Служба по контролю за бездомными животными 27 марта забрала питомцев у братьев-близнецов на улице Сельских Строителей, которые ведут аморальный образ жизни. Об этом сообщается в официальной группе ведомства во «Вконтакте».

"В трех комнатах нереальный кошмар. Мусор, грязь, вонь. Всё сломано, перебито. И среди всего этого кошмара абсолютно истощенные животные! Шесть еле живых щенков, сука и кобель… Истощенная кошка! Взрослые собаки выбегали на улицу и питались на помойке, а малыши были обречены. Словами не передать, что мы испытали… Малышей надо было спасать", — пишет служба по контролю за бездомными животными.

Отмечается, что у щенков были пробиты головы, у одного сломана челюсть. Несколько собак умерли.

«Одна соседка утверждает, что даже был факт насилия над собакой, который видели люди», — говорится в сообщении.

Животных доставили в ветклинику, у них взяли анализы. Впереди их ждет долгое лечение. Одного ждет операция на челюсти. Указывается, что всем животным будут искать дом. Взрослые собаки сейчас на передержке, кошку забрали волонтеры.

В настоящий момент идет сбор средств на лечение щенят. Необходимо собрать 70 тысяч рублей. Реквизиты для помощи: карта «Сбербанка» 5228600593294145. Держатель — Наталья Владиславовна Д.

Напомним, что ране сообщалось о братьях-близнецах, которые завели 13 собак и заполнили мусором весь этаж.