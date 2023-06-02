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Асоциальным братьям-близнецам из Недостоева отключили свет и газ

Асоциальным братьям-близнецам из Недостоева отключили свет и газ. Об этом РЗН. инфо сообщила жительница дома.

По словам рязанки, после того, как у мужчин изъяли 13 собак, больше к проблемным соседям никто не приходил. Те по-прежнему отказываются выносить мусор и впускать кого-либо внутрь квартиры.

«Им недавно отключили за долги не только газ, но и электричество. Мы попросили, чтобы хоть воду оставили, иначе ситуация станет еще хуже. Мусор они не дают вывозить из квартиры. Окна мы тоже не можем в жару открыть, так как братья-близнецы живут над нами и сразу в квартиру идет сильная вонь из их жилья. Либо сидим дома, как в парилке, либо приходится дышать гниющим мусором», — рассказала жительница дома.

По ее словам, мэрия и депутат Галина Трушина пообещали, что займутся решением проблемы. Но на протяжении двух месяцев никто из сотрудников больше к асоциальным соседям не приходил.

Собеседница отметила, что власти рассматривают вопрос о том, действительно ли братья являются наследниками квартиры. Но о результатах проверки жильцам не сообщают.

«Надеемся, что в скором времени вопрос решится и будут приняты хоть какие-то меры. Мы живем, как в аду с этими людьми. Им нужна помощь специалистов», — заключила она.