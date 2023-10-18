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Жители Недостоева рассказали о нерешенной проблеме с асоциальными братьями-близнецами

Рязанцы вновь начали жаловаться на жуткую вонь и шум от соседей братьев-близнецов, которые ведут асоциальный образ жизни. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили жители дома № 3Д по улице Сельских Строителей.

По словам рязанцев, приходила комиссия, но так ничего и не сделали.

«Прошел уже год, и никаких сдвигов. Мусора в квартире стало еще больше, и никто его не убирает. Нам трудно уже дышать всем этим. Мы обращались во все инстанции — прокуратуру, Роспотребнадзор, в администрацию города, в полицию и в Общество защиты прав человека. Однако ситуация не изменилась», — отметили соседи.

Напомним, в Недостоеве братья-близнецы завели 13 собак и заполнили мусором весь этаж подъезда. Позже у них изъяли животных. В рязанской мэрии искали способы, как помочь жителям Недостоева с проблемными соседями. Единственное, что удалось сделать администрации — отключить свет и газ в их квартире.