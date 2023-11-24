Рязанская мэрия подала в суд на братьев-близнецов из Недостоева

Рязанская мэрия подала в суд на асоциальных братьев-близнецов из Недостоева. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

Как пояснила рязанская мэрия, 9 ноября они подали иск к братьям-близнецам из Недостоева о прекращении права собственности квартиры.

Однако, как указано на сайте Московского районного суда, иск оставили без движения до тех пор, пока администрация города не устранит недостатки. Какие именно не уточняется.

Напомним, в Недостоеве братья-близнецы завели 13 собак и заполнили мусором весь этаж подъезда. Позже у них изъяли животных. В рязанской мэрии искали способы, как помочь жителям Недостоева с проблемными соседями. Единственное, что удалось сделать администрации — отключить свет и газ в их квартире. Позже рязанцы пожаловались о нерешенной проблеме с асоциальными братьями-близнецами.