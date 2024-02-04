Новости Рязани за 4 февраля 2024 год

В Якутии при пожаре погибли два ребенка

В Якутии при пожаре погибли два ребенка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале. Отмечается, что пожар случился в селе Верхневилюйске. По словам ведомства, горел частный дом на 56 квадратных метрах. Погибли двое детей. «Из огня бабушка успела вынести только 6-месячного ребенка», — написали в публикации. Пожар ликвидировал 31 специалист, работало 10 единиц техники. Фото: Telegram-канал «МЧС России»

Симоньян назвала американскую РСЗО HIMARS убийцей мирных жителей Лисичанска

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала обстрел пекарни в Лисичанске в ЛНР чудовищной трагедией, назвав американский HIMARS убийцей мирных жителей.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала обстрел пекарни в Лисичанске в ЛНР чудовищной трагедией, назвав американский HIMARS убийцей мирных жителей. Ее слова передало РИА Новости. «И убил их всех американский HIMARS… Это твой, Америка, HIMARS убил людей, которые пришли в субботний день просто поесть булочек, попить кофе семьями. Это ты, Америка, это творишь… Чудовищная трагедия», — сказала она, добавив, что «никакого военного смысла в этом, как обычно, нет». Отмечается, что Симоньян также напомнила о вечных гуманистических ценностях, которые в свое время провозгласили сами США. Напомним, число погибших при атаке ВСУ на Лисичанск выросло до 28. Губернатор Рязанской области Малков прокомментировал атаку.

«Вид сбоку»: последний фигурант дела об исчезнувшей площадке в Лесопарке вышел на свободу

Последний из остававшихся в заключении фигурантов дела об исчезнувшей детской площадке Игорь Ковалев, экс-начальник управления ЖКХ, вышел на свободу. Об этом сообщил «Вид сбоку». Как стало известно изданию, на свободу Ковалев вышел в середине января. Отмечается, что сейчас он находится в Рязани. «В октябре суд отказал ему в замене неотбытого срока более мягким наказанием, больше информации о нем не было», — говорится в сообщении. Позже «Вид сбоку» сообщил, что Игорь Ковалев освободился в связи с отбытием срока с учетом СИЗО и домашнего ареста. Напомним, по версии следствия в Лесопарке пропала детская площадка, которую, как оказалось, установили в кремлевском парке. История получила огласку после того, как журналистка Ирина Чепелева рассказала об этом президенту Владимиру Путину. Позже возбудили уголовное дело на экс-мэра Рязани Карабасова, на начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Ковалева и на гендиректора ООО «Уютный двор62» Михаила Пузанова. Суд назначил Карабасову пять лет лишения свободы. В ноябре 2023 года его освободили досрочно. Начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева суд тоже признал виновным и назначил четыре года лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей. Фото: «Вид сбоку»

В Биробиджане мужчина погиб из-за загоревшегося зарядного устройства

В Биробиджане мужчина погиб при пожаре. Об этом сообщили в Telegram-канале «МЧС России». Отмечается, что пожарных вызвали жильцы пятиэтажки, почувствовав запах гари в подъезде. Прибывшие спасатели вскрыли дверь квартиры и оперативно потушили возгорание. «В комнате горел диван. К сожалению, хозяин погиб. Предварительно, мужчина уснул, оставив включенным в сеть зарядное устройство», — говорится в сообщении. Площадь пожара составила девять квадратных метров, в тушении задействовали семь специалистов и три единицы техники МЧС. Фото: «МЧС России»

В Брянской области в ДТП с автобусом погибли два человека

В Брянской области в ДТП с автобусом погибли два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции. По словам ведомства, инцидент произошел на 29 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Трубчевск» в Трубчевском районе вблизи села Рябчевск. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автобусом Vetor под управлением 60-летнего водителя. Отмечается, что в результате ДТП погибли два пассажира легковушки, водитель пострадал. Его госпитализировали с различными травмами. Проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Брянской области»

На Южной окружной в Рязани легковушка повисла на отбойнике

Инцидент произошел в воскресенье, 4 февраля.

На Южной окружной в Рязани легковушка повисла на отбойнике. Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщили в группе «ПУВР» во «ВКонтакте». "Узнаете место? Там же, где и автобус «висел», — написали в посте. Напомним, ранее на Южной окружной автобус повис на дорожном ограждении.

В Санкт-Петербурге ребенок отравился листьями комнатного растения

В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик попал в больницу после того, как съел листья ядовитого комнатного растения. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. «Ребенок забрался на подоконник и решил попробовать на вкус диффенбахию. Мальчик съел четыре стебля, после чего почувствовал себя плохо», — рассказал собеседник РЕН ТВ. Приехавшие врачи скорой диагностировали у ребенка острое отравление. Его забрали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Сейчас ему оказывают медпомощь. Справка. Диффенбахия — популярное комнатное вечнозеленое растение, которое встречается в дикой природе в тропических широтах Америки. Все виды растения обладают сочным и мощным стеблем, где находятся большие листовые пластины овальной формы. Сок этого растения ядовит. Яд диффенбахии может вызвать ожог кожи и слизистых. Растение рекомендуют ставить вдали от детей и животных.

В Донецке ВСУ обстреляли детсад

При обстреле Куйбышевского района украинский снаряд прилетел на территорию детского сада № 382 на улице Куйбышева.

В Донецке ВСУ обстреляли детсад. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. По его словам, при обстреле Куйбышевского района украинский снаряд прилетел на территорию детского сада № 382 на улице Куйбышева. Как написал Кулемзин, повреждения получили кровля, остекление и ограждение здания. При этом никто не пострадал. Ранее сообщалось, что при обстреле Донецка пострадали двое мужчин.

В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли два человека

В Свердловской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. По данным ведомства, на 16-м километре автодороги «Екатеринбург — Реж — Алапаевск» столкнулись машина Suzuki и междугородний автобус Yutong, двигавшийся по маршруту № 816 из Екатеринбурга в Реж. Отмечается, что погибли два пассажира легкового автомобиля, водитель доставлен в больницу. Автоинспекторы установили, что в момент ДТП в салоне автобуса находились 24 пассажира, они не пострадали. В пресс-службе уточнили, что пассажиры автобуса направлены до места назначения попутным транспортом. Фото: Telegram-канал «ГИБДД Свердловской области»

Рязанских водителей вновь предупредили о раскиданных на дороге саморезах

Ранее Жители села Льгово уже жаловались на раскиданные гвозди на дороге.

В Рязанском районе раскиданные на дороге гвозди повредили колеса машины. Пост об этом появился в Telegram-канале «Рязань». "Осторожно, на Льговской [дороге] снова саморезы", — написали в публикации. Ранее Жители села Льгово уже жаловались на раскиданные гвозди на дороге.

В России предложили День святого Валентина заменить на Праздник дружбы и товарищества

Отмечается, что День святого Валентина «чужд нашей отечественной культуре и традициям».

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил заменить День святого Валентина на Праздник дружбы и товарищества. Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении «RT на русском». Как объяснил Ветров изданию, День святого Валентина «чужд нашей отечественной культуре и традициям». «Можно сказать, что бездумное повторение западных традиций, положенных на нашу реальность без рефлексии и полного осознания, порождает негативные явления в молодёжной и детской среде», — заявил общественник. По его мнению, эту новоявленную традицию «необходимо вытеснять и замещать правильными моральными ориентирами». Он предложил в середине февраля отмечать не День влюбленных, а Праздник дружбы и товарищества. Отмечается, что дети могли бы дарить друг другу памятные подарки, а также играть в командные игры. По словам Ветрова, этот праздник помог бы школьникам «лучше запомнить и пронести сквозь всю жизнь хорошие и добрые воспоминания о школьной поре». «Прошу Вас оценить данную инициативу и дать ей, при Вашем одобрении, ход реализации», — говорится в тексте обращения. Ранее патриарх Кирилл призвал «положить конец» празднованию в России Дня святого Валентина.

В Махачкале машина с двумя детьми упала в канал

В Махачкале в воскресенье, 4 февраля, машина с двумя детьми упала в канал. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД по Республике Дагестан». По словам ведомства, инцидент произошел на улице Московской в Махачкале. Отмечается, что 23-летний местный житель на LADA Priora не справился с управлением и съехал с дороги в канал имени Октябрьской Революции. Уточняется, что в результате происшествия двое пассажиров автомобиля 10 и 12 лет в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Фото: Telegram-канал «МВД по Республике Дагестан»

Под Тюменью в ДТП с фурами один человек погиб и двое пострадали

Под Тюменью произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале ГИБДД по региону. Отмечается, что авария произошла на 216-м километре региональной автодороги «Вагай — Аромашево». По предварительным данным ведомства, 62-летний водитель Chevrolet Lanos пошел на обгон МАЗ и врезался в фуру. После МАЗ отбросило на встречный КАМАЗ. Как рассказали в ГИБДД, в результате ДТП водитель «Шевроле» погиб, оба водителя большегрузов получили тяжелые травмы. Они госпитализированы. Фото и видео: Telegram-канал «ГИБДД Тюменской области»

В рязанской мэрии объяснили массовую остановку троллейбусов на Первомайском проспекте

Ремонт контактной сети займет около часа.