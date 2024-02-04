Новости Рязани за 4 февраля 2024 год
В Якутии при пожаре погибли два ребенка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пожар случился в селе Верхневилюйске.
По словам ведомства, горел частный дом на 56 квадратных метрах. Погибли двое детей.
«Из огня бабушка успела вынести только 6-месячного ребенка», — написали в публикации.
Пожар ликвидировал 31 специалист, работало 10 единиц техники.
Фото: Telegram-канал «МЧС России»
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала обстрел пекарни в Лисичанске в ЛНР чудовищной трагедией, назвав американский HIMARS убийцей мирных жителей. Ее слова передало РИА Новости.
«И убил их всех американский HIMARS… Это твой, Америка, HIMARS убил людей, которые пришли в субботний день просто поесть булочек, попить кофе семьями. Это ты, Америка, это творишь… Чудовищная трагедия», — сказала она, добавив, что «никакого военного смысла в этом, как обычно, нет».
Отмечается, что Симоньян также напомнила о вечных гуманистических ценностях, которые в свое время провозгласили сами США.
Напомним, число погибших при атаке ВСУ на Лисичанск выросло до 28. Губернатор Рязанской области Малков прокомментировал атаку.
Последний из остававшихся в заключении фигурантов дела об исчезнувшей детской площадке Игорь Ковалев, экс-начальник управления ЖКХ, вышел на свободу. Об этом сообщил «Вид сбоку».
Как стало известно изданию, на свободу Ковалев вышел в середине января. Отмечается, что сейчас он находится в Рязани.
«В октябре суд отказал ему в замене неотбытого срока более мягким наказанием, больше информации о нем не было», — говорится в сообщении.
Позже «Вид сбоку» сообщил, что Игорь Ковалев освободился в связи с отбытием срока с учетом СИЗО и домашнего ареста.
Напомним, по версии следствия в Лесопарке пропала детская площадка, которую, как оказалось, установили в кремлевском парке. История получила огласку после того, как журналистка Ирина Чепелева рассказала об этом президенту Владимиру Путину.
Позже возбудили уголовное дело на экс-мэра Рязани Карабасова, на начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Ковалева и на гендиректора ООО «Уютный двор62» Михаила Пузанова.
Суд назначил Карабасову пять лет лишения свободы. В ноябре 2023 года его освободили досрочно. Начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева суд тоже признал виновным и назначил четыре года лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей.
Фото: «Вид сбоку»
В Биробиджане мужчина погиб при пожаре. Об этом сообщили в Telegram-канале «МЧС России».
Отмечается, что пожарных вызвали жильцы пятиэтажки, почувствовав запах гари в подъезде.
Прибывшие спасатели вскрыли дверь квартиры и оперативно потушили возгорание.
«В комнате горел диван. К сожалению, хозяин погиб. Предварительно, мужчина уснул, оставив включенным в сеть зарядное устройство», — говорится в сообщении.
Площадь пожара составила девять квадратных метров, в тушении задействовали семь специалистов и три единицы техники МЧС.
Фото: «МЧС России»
В Брянской области в ДТП с автобусом погибли два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.
По словам ведомства, инцидент произошел на 29 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Трубчевск» в Трубчевском районе вблизи села Рябчевск.
По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автобусом Vetor под управлением 60-летнего водителя.
Отмечается, что в результате ДТП погибли два пассажира легковушки, водитель пострадал. Его госпитализировали с различными травмами.
Проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Брянской области»
На Южной окружной в Рязани легковушка повисла на отбойнике. Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщили в группе «ПУВР» во «ВКонтакте».
"Узнаете место? Там же, где и автобус «висел», — написали в посте.
Напомним, ранее на Южной окружной автобус повис на дорожном ограждении.
В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик попал в больницу после того, как съел листья ядовитого комнатного растения. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.
«Ребенок забрался на подоконник и решил попробовать на вкус диффенбахию. Мальчик съел четыре стебля, после чего почувствовал себя плохо», — рассказал собеседник РЕН ТВ.
Приехавшие врачи скорой диагностировали у ребенка острое отравление. Его забрали в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Сейчас ему оказывают медпомощь.
Справка.
Диффенбахия — популярное комнатное вечнозеленое растение, которое встречается в дикой природе в тропических широтах Америки. Все виды растения обладают сочным и мощным стеблем, где находятся большие листовые пластины овальной формы. Сок этого растения ядовит. Яд диффенбахии может вызвать ожог кожи и слизистых. Растение рекомендуют ставить вдали от детей и животных.
В Донецке ВСУ обстреляли детсад. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
По его словам, при обстреле Куйбышевского района украинский снаряд прилетел на территорию детского сада № 382 на улице Куйбышева.
Как написал Кулемзин, повреждения получили кровля, остекление и ограждение здания. При этом никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что при обстреле Донецка пострадали двое мужчин.
В Свердловской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
По данным ведомства, на 16-м километре автодороги «Екатеринбург — Реж — Алапаевск» столкнулись машина Suzuki и междугородний автобус Yutong, двигавшийся по маршруту № 816 из Екатеринбурга в Реж.
Отмечается, что погибли два пассажира легкового автомобиля, водитель доставлен в больницу.
Автоинспекторы установили, что в момент ДТП в салоне автобуса находились 24 пассажира, они не пострадали.
В пресс-службе уточнили, что пассажиры автобуса направлены до места назначения попутным транспортом.
Фото: Telegram-канал «ГИБДД Свердловской области»
В Рязанском районе раскиданные на дороге гвозди повредили колеса машины. Пост об этом появился в Telegram-канале «Рязань».
"Осторожно, на Льговской [дороге] снова саморезы", — написали в публикации.
Ранее Жители села Льгово уже жаловались на раскиданные гвозди на дороге.
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил заменить День святого Валентина на Праздник дружбы и товарищества. Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении «RT на русском».
Как объяснил Ветров изданию, День святого Валентина «чужд нашей отечественной культуре и традициям».
«Можно сказать, что бездумное повторение западных традиций, положенных на нашу реальность без рефлексии и полного осознания, порождает негативные явления в молодёжной и детской среде», — заявил общественник.
По его мнению, эту новоявленную традицию «необходимо вытеснять и замещать правильными моральными ориентирами».
Он предложил в середине февраля отмечать не День влюбленных, а Праздник дружбы и товарищества.
Отмечается, что дети могли бы дарить друг другу памятные подарки, а также играть в командные игры.
По словам Ветрова, этот праздник помог бы школьникам «лучше запомнить и пронести сквозь всю жизнь хорошие и добрые воспоминания о школьной поре».
«Прошу Вас оценить данную инициативу и дать ей, при Вашем одобрении, ход реализации», — говорится в тексте обращения.
Ранее патриарх Кирилл призвал «положить конец» празднованию в России Дня святого Валентина.
В Махачкале в воскресенье, 4 февраля, машина с двумя детьми упала в канал. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД по Республике Дагестан».
По словам ведомства, инцидент произошел на улице Московской в Махачкале. Отмечается, что 23-летний местный житель на LADA Priora не справился с управлением и съехал с дороги в канал имени Октябрьской Революции.
Уточняется, что в результате происшествия двое пассажиров автомобиля 10 и 12 лет в тяжелом состоянии доставлены в больницу.
Фото: Telegram-канал «МВД по Республике Дагестан»
Под Тюменью произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале ГИБДД по региону.
Отмечается, что авария произошла на 216-м километре региональной автодороги «Вагай — Аромашево».
По предварительным данным ведомства, 62-летний водитель Chevrolet Lanos пошел на обгон МАЗ и врезался в фуру. После МАЗ отбросило на встречный КАМАЗ.
Как рассказали в ГИБДД, в результате ДТП водитель «Шевроле» погиб, оба водителя большегрузов получили тяжелые травмы. Они госпитализированы.
Фото и видео: Telegram-канал «ГИБДД Тюменской области»
В рязанской мэрии объяснили массовую остановку троллейбусов на Первомайском проспекте. Информацию разместили в пресс-службе горадминистрации.
По словам ведомства, движение приостановлено из-за обрыва контактной сети в районе путепровода «Рязань 2» в сторону центра на Первомайском проспекте. Отмечается, что ориентировочно ремонт займет около часа.
В мэрии добавили, что маршрут № 1 следует до ООТ «Троллейбусное Депо 2», троллейбусы № 9 и № 16 поедут до улицы Крупской, маршрут № 5 В и № 5н пройдет с улицы Строителей через улицу Дзержинского. Троллейбус № 3 следует по своему маршруту в обоих направлениях. Троллейбус № 10 приостановлен.
Ранее РЗН. Инфо очевидцы сообщили, что в Рязани «встали» троллейбусы.