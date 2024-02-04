В рязанской мэрии объяснили массовую остановку троллейбусов на Первомайском проспекте

Ремонт контактной сети займет около часа.

В рязанской мэрии объяснили массовую остановку троллейбусов на Первомайском проспекте. Информацию разместили в пресс-службе горадминистрации.

По словам ведомства, движение приостановлено из-за обрыва контактной сети в районе путепровода «Рязань 2» в сторону центра на Первомайском проспекте. Отмечается, что ориентировочно ремонт займет около часа.

В мэрии добавили, что маршрут № 1 следует до ООТ «Троллейбусное Депо 2», № 9 и № 16 до улицы Крупской, № 10 приостановлен, № 5 В и № 5н с улицы Строителей через улицу Дзержинского. Троллейбус № 3 следует по своему маршруту в обоих направлениях.

Ранее РЗН. Инфо очевидцы сообщили, что в Рязани «встали» троллейбусы.