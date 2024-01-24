Патриарх Кирилл призвал «положить конец» празднованию в России Дня святого Валентина

По его словам популярность «импортированного с Запада» праздника связана с распространением идей свободной любви без брака и детей.

Патриарх Кирилл призвал «положить конец» празднованию в России Дня святого Валентина. Об этом пишет «Газета.ру».

По его словам популярность «импортированного с Запада» праздника связана с распространением идей свободной любви без брака и детей.

«Слава Богу, на законодательном уровне запрещена пропаганда ЛГБТ* в нашей стране. Однако важно идти дальше», — заявил глава РПЦ.

*признана экстремистской, запрещена в РФ.