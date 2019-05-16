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19:59, 16 мая 2019 4 134
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Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке

Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке

Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в лесопарке, которая возмутила Владимира Путина.

Ранее в парке не нашли спортивное и игровое оборудование на сумму больше трех миллионов рублей. При этом, акт работ с подрядчиком подписали 22 июня, а контракт оплатили неделю спустя.

Президенту рассказали об этой ситуации на Медиафоруме ОНФ в прямом эфире. Мероприятие началось в 14:30 и продлилось больше четырех часов.

«По результатам проведения электронного аукциона между УЭ и ЖКХ администрации города Рязани и ООО „Уютный Двор 62“ заключен муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению и установке спортивного оборудования на общую сумму 4 952 500 рублей.

Место установки оборудования: Рязань, проспект Речников, дом 1 В.

В пользование администрации „Лесопарка“ передали детское оборудование от УЭ и ЖКХ. Его установили на территории рязанского „Лесопарка“, чему есть свидетельства в виде фотоматериалов.

Исключение составил детский комплекс „Космос“, который в целях благоустройства сквера Рязанского кремля изъяли из управления МАУК „Лесопарк“ и передали дирекции благоустройства города.

10 ноября 2018 года указанное оборудование установили на площади Соборной.

Канатную конструкцию „Трио“ демонтировали, чтобы позже установить на пляже реки Старица до 1 июня 2019 года.

Демонтированная конструкция находится на территории МАУК „Лесопарк“», — пояснили в администрации.


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