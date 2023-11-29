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Карабасова выпустят на свободу

В среду, 29 ноября, в рязанском районном суде прошло заседание об условно-досрочном освобождении Сергея Карабасова. Об этом сообщает корреспондент РЗН. Инфо.

Карабасов присутствовал на заседании по видеосвязи из колонии. Адвокат подсудимого предоставил документы, что его жена готова выплатить штраф в случае замены наказания для мужа.

Представитель администрации колонии подчеркнул, что в СИЗО Карабасову выписали взыскание. Однако сам подсудимый о нем не знал до сегодняшнего заседания.

Судья удовлетворил ходатайство об освобождении Карабасова и заменил на штраф в 180 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 15 дней. Если его обжаловать не будут, то Карабасов скоро выйдет на свободу.

Напомним, экс-мэра Сергея Карабасова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключили контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались.

Суд признал Карабасова виновным и назначил пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей. Начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева суд тоже признал виновным и назначил четыре года лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей. Гендиректора ООО «Уютный двор62» Михаила Пузанова приговорили к двум годам и девяти месяцам лишения свободы, а также штрафу в 200 тысяч рублей. Последнему рязанский суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении.