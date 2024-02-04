Павел Малков прокомментировал атаку ВСУ по Лисичанску

Павел Малков прокомментировал удар ВСУ по Лисичанску. Пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Украинский режим целенаправленно продолжает атаковать мирных жителей. Очередное доказательство бесчеловечности преступников из Киева», — написал губернатор.

Малков выразил соболезнования близким и родным погибших. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«В ЛНР объявлен траур. Рязанская область скорбит вместе с вами», — заключил Малков.

Напомним, в субботу, 3 февраля, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню. Число погибших при атаке ВСУ на Лисичанск выросло до 28.