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Подземный переход у «Барса на Московском» отремонтируют до августа 2025 года
Стоимость работ — 34 миллиона 504 тысячи 80 рублей.

Подземный переход у «Барса на Московском» отремонтируют до 1 августа 2025 года включительно. Тендер с соответствующими сроками опубликовали на сайте госзакупок.

Стоимость работ — 34 миллиона 504 тысячи 80 рублей.

Согласно документам, подрядчик установит новые лестницы с гранитной отделкой и металлическими поручнями. Потолок и стены отштукатурят. Потолок покрасят водостойкой краской, стены обложат керамической плиткой. На полу положат тротуарную плитку. В переходе установят новые информационные стенды, светильники, заменят дверные блоки, водоотвод. Предусмотрены работы по установке видеонаблюдения.

Кроме того, в переходе установят подъемники для маломобильных рязанцев и тактильные индикаторы по лестничным площадкам для слабовидящих людей.

В списке также указана работа по восстановлению 12 панно. Их очистят от грибка и плесени, возместят недостающие детали или выложат заново.

Заказчик работ — ДБГ Рязани.

История с ремонтом подземного перехода началась в 2022 году. Экс-мэр Елена Сорокина поручала проработать этот вопрос, исходя из условий, найти инвестора, который в дальнейшем площадку будет содержать.

В июне 2023 года в мэрии заявили, что вопрос финансирования еще решается и определяются сроки проведения работ.

После РЗН. Инфо сообщили, что ремонт перехода у «Барса на Московском» планируют сделать не раньше 2024 года.

В марте 2024 объявили тендер по разработке проектной документации на полное восстановление подземного пешеходного перехода на остановке транспорта «ТД „Барс“». Проект обошелся городу в 2,9 миллиона рублей.

Периодически рязанцы жаловались то на обледеневшие травмоопасные ступеньки у лестниц, то на бездомных, которые селятся в подземном переходе и распивают спиртные напитки.