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В Рязани переход у «Барса на Московском» отремонтируют в 2024 году
Дирекция благоустройства города включила ремонт перехода в муниципальное задание на 2024 год.

В Рязани ремонт перехода у «Барса на Московском» планируют сделать не раньше 2024 года. Об этом РЗН. инфо сообщили в рязанской мэрии.

В ведомстве отметили, что дирекция благоустройства города подготовила проектно-сметную документацию и включила ремонт перехода в муниципальное задание на 2024 год.

Ранее мэрия сообщала, что понадобится порядка 3,4 миллионов рублей на работы. Однако теперь они утверждают, что необходимая сумма определяется.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в 2024 году ремонт других подземных переходов не запланирован.

Напомним, в конце 2022 года экс-мэр Сорокина обещала отремонтировать переход у «Барса на Московском» в 2023 году.