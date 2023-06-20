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В мэрии заявили, сколько понадобится средств на ремонт перехода у «Барса на Московском»

В мэрии озвучили стоимость ремонта перехода у «Барса на Московском» в ответе на запрос РЗН. инфо.

В пресс-службе пояснили, что на выполнение работ необходимо порядка 3,4 млн рублей. Также дирекция благоустройства города подготовила проектно-сметную документацию по ремонту подземного перехода.

В администрации добавили, что еще решается вопрос финансирования и определяются сроки проведения работ.

Напомним, в декабре 2022 года Елена Сорокина заявила, что планируется ремонт подземного перехода у «Барса на Московском». Планируется отремонтировать ступени, пол, привести в порядок стены и навесы.