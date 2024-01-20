В Рязани пожаловались на травмоопасный переход у «Барса на Московском»

Жители Рязани пожаловались на обледенелые ступеньки в подземном переходе у «Барса» на Московском шоссе. Фото с обращением к администрации опубликовано в соцсетях.

Жители Рязани пожаловались на обледенелые ступеньки в подземном переходе у «Барса» на Московском шоссе. Фото с обращением к администрации опубликовано в соцсетях.

«Передо мной упала девушка, я чуть не полетела следом, боком рядом шел парень, чтобы не улететь. Переход у „Барса“, никто не хочет починить ступеньки и посыпать солью?» — пожаловалась рязанка.