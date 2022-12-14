В Рязани отремонтируют переход у «Барса на Москвоском»

Ремонт проведет дирекция благоустройства.

В Рязани обсудили ремонт подземного пешеходного перехода у ТРЦ «Барс». Об этом сообщила мэр города Елена Сорокина на странице «ВКонтакте».

Ремонт проведет дирекция благоустройства.

«Приступим к нему, как только позволят погодные условия, с наступлением нового строительного сезона. Отремонтируем ступени, пол, приведем в порядок стены и навесы», — написала глава горадминистрации.

Сорокина отметила, что при обсуждении вопроса рассмотрели практики эксплуатации подземных пешеходных переходов в других городах.

«Есть успешные примеры муниципально-частного партнерства. Управлению экономики и цифрового развития поручила проработать этот вопрос, исходя из наших условий, найти инвестора, который в дальнейшем будет эту площадку развивать и содержать», — добавила мэр.