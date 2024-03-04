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Опубликованы подробности реконструкции перехода у ТД «Барс» в Рязани
Ранее стало известно, что объект отремонтируют в 2024 году.

В Рязани разработают проектную документацию на восстановление подземного пешеходного перехода на остановке транспорта «ТД „Барс“» за два миллиона 998 тысяч 602 рубля. Соответствующую информацию опубликовали на портале госзакупок.

Согласно документации, в проекте нужно предусмотреть работы по ремонту наружного освещения, электроснабжения, системы видеонаблюдения, устройству систем отведения дождевых и талых вод, устранению всех источников и причин попадания воды в переход.

Также необходимо запланировать ремонт наружной гидроизоляции конструкций, фасадов и сооружений торговых павильонов, мероприятия для обеспечения доступа маломобильному населению.

Кроме того, документация должна содержать согласованные с заказчиком архитектурные решения, дизайн-проект, работы по сохранности 12 декоративных панно и обеспечению их безопасности от вандалов, замену автопавильонов, пожарную безопасность.

Заказчик — Дирекция благоустройства города. Работы должны выполнить в течение 60 дней с момента заключения контракта.

Ранее стало известно, что переход у «Барса на Московском» отремонтируют в 2024 году. Позже сообщалось о полном обновлении подземного перехода.