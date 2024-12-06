Новости Рязани за 6 декабря 2024 год

Соцсети: подростки пытались изнасиловать сверстницу в Рязани

Подростки приехали на вечеринку в Рязань к девочке, где все происходило

Подростки пытались изнасиловать сверстницу в Рязани. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщили в Telegram-канале «Топор 18+ Рязань». Как указано в публикации, подростки живут под Рязанью. Они приехали в город на вечеринку к девочке. По данным канала, источник прислал видео, где видно, как трое юношей принуждают несовершеннолетнюю к сексу. «Один снимает, двое держат и разводят ноги. Школьница [лежит] без нижней части одежды», — говорится в сообщении. Отмечается, что девочка сопротивлялась. В посте уточнили, что о случившемся сообщили в полицию. Официально информация не подтверждена. Видео можно посмотреть по ссылке.

В России зарегистрировали новую вакцину для профилактики COVID-19

Минздрав зарегистрировал новую отечественную вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц — Гам-VLP-мультивак.

Минздрав зарегистрировал новую отечественную вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц — «Гам-VLP-мультивак». Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства. Как указано в публикации, вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. «Подобные вакцины — это рекомбинантные препараты нового поколения, они обеспечивают более безопасную альтернативу живым вакцинам на основе вирусов, пояснили в министерстве. Вакцина предназначена для внутримышечного введения», — добавили в Минздраве.

В Рязанской области работал нелегальный кредитор

В пресс-службе Банка РФ рассказали, что рязанская организация, которая была исключена из госреестра ломбардов, продолжала в названии сохранять этот статус. При этом оказывать финансовые услуги она не имела права.

В Рязанской области работал нелегальный кредитор. Об этом сообщила пресс-служба Банка России в пятницу, 6 декабря. Как указано в публикации, рязанская организация, которая была исключена из госреестра ломбардов, продолжала в названии сохранять этот статус. При этом оказывать финансовые услуги она уже не имела права. Отмечается, что информация внесена в предупредительный список регулятора и направлена в прокуратуру области. «Когда компания не имеет статуса ломбарда, но в названии фигурирует данное слово, это может вводить потребителей в заблуждение. Они будут уверены, что обращаются к участнику рынка, который работает по действующим нормам. Когда же человек взаимодействует с нелегалами, он рискует потерять залог или же задолжать более крупную, чем изначально предполагалось, сумму», — предупредил начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин. Жителям Рязанской области напомнили, что в легальном ломбарде сделку подтверждает залоговый билет, где прописаны индивидуальные условия займа и информация о залоге. Это документ, который фиксирует все тонкости договора и подтверждает право человека на заложенное имущество.

Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 7-8 декабря

Новая выставка молодых художниц, спектакль «Здравствуйте, я ваша теща», трибьют-концерт Linkin Park, реквием Моцарта в исполнении РГСО и камерного хора и другие мероприятия в нашей афише.

Названы сроки строительства школы около ЖК «Космос» в Рязани

Как отметили в мэрии, на строительство выделили более 2,6 миллиарда рублей. Работы начнут в 2025 году. Примерные сроки реализации проекта — 2025-2027 годы.

Стали известны примерные сроки строительства школы около ЖК «Космос» в Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации в пятницу, 6 декабря. Как отметили в мэрии, на строительство выделили более 2,6 миллиарда рублей. Работы начнут в 2025 году. Примерные сроки реализации проекта — 2025-2027 годы. «В настоящее время земельный участок подобран, строительная документация на строительство школы разработана и получено положительное заключение государственной экспертизы», — уточнили в ведомстве. Ранее стало известно, что в Дашково-Песочне около ЖК «Космос» построят новую школу. Она рассчитана на 1650 мест.

Павел Малков: в Рязанской области продолжат развивать трансплантологию

Губернатор Павел Малков и директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, главный трансплантолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Готье обсудили развитие профильной службы в Рязанской области.

Губернатор Павел Малков и директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, главный трансплантолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Готье обсудили развитие профильной службы в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. Встреча прошла в Рязанском государственном медицинском университете, где они посетили также площадки Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии, которая проходит на базе РязГМУ. Речь шла о перспективах качественного развития в Рязанском регионе службы трансплантации органов, необходимых для этого условиях. Губернатор выразил благодарность Сергею Готье за поддержку региона в совершенствовании высокотехнологичной медицины. «База для трансплантологии у нас есть, но нужны серьезные усилия для того, чтобы вывести это направление на новый качественный уровень и полностью закрыть потребности региона в этом виде медпомощи. Рассчитываю, что за несколько лет с этой задачей справимся на самом высоком уровне. В целом развиваем здравоохранение по всем направлениям. Все виды медицинской помощи, кроме самых эксклюзивных, для жителей области должны оказываться на территории региона и качественно. Есть четкое понимание, какие шаги нужно сделать для того, чтобы это задачу выполнить», — сказал Павел Малков. Директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Сергей Готье подчеркнул, что в 2024 году врачи из Рязанской области выполнили наибольшее количество операций за всю историю работы службы. «Приятно видеть, что не только врачи осознают необходимость увеличения количества трансплантаций, но и руководство региона, которое в этом вопросе оказывает всестороннюю поддержку. Сейчас здесь есть стремление выполнять порядка 30-40 трансплантаций почки и не менее 10 трансплантаций печени в год. К этой цели нужно идти, ну и, конечно, подготавливать почву для открытия новых программ: трансплантации сердца, поджелудочной железы», — отметил он. В университете состоялось подписание соглашений, в рамках которых продолжится сотрудничество между Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, министерством здравоохранения Рязанской области, а также РязГМУ имени академика И.П. Павлова. Павел Малков и Сергей Готье также посетили площадки регионального этапа ЦФО и г. Москвы ХХХIII Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии имени академика М.И. Перельмана. В ее рамках команды ведущих медицинских вузов округа соревнуются в выполнении теоретических и практических заданий, решении операционных кейсов. Отмечается, что студенты демонстрируют хирургическую подготовку в аккредитационно-симуляционном центре РязГМУ, оборудованном по новейшим тенденциям, и в учебной операционной WetLab, обмениваются опытом и общаются с практикующими специалистами. Павел Малков и Сергей Готье пообщались с участниками олимпиады на площадках по трансплантации почки, нейрохирургии и пластической хирургии, а также осмотрели вузовские музеи анатомии.

В Рязани произошло ДТП с участием такси

Авария случилась на пересечении улиц Телевизионная и Разина. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки.

В Рязани произошло ДТП в пятницу, 6 декабря. Об этом сообщили в группе «ПУВР» во «ВКонтакте». Авария случилась на пересечении улиц Телевизионная и Разина. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется. Видео: группа «ПУВР» во «ВКонтакте»

В Рязани мужчины в масках избили охранника Бакальчука

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук сообщил, что в Рязани напали на сотрудника его службы безопасности и его сына. После случившегося охранника госпитализировали.

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук сообщил, что в Рязани напали на сотрудника его службы безопасности. Также пострадал сын охранника. Соответствующий пост предприниматель опубликовал в своем Telegram-канале в пятницу, 6 декабря. «Сотруднику нашей СБ [службы безопасности] позвонили из Росгвардии и предложили подписать квитанцию на оплату штрафа. Но не в отделении полиции, как это положено, а прямо возле торгового центра. Уже это выглядело странно, но настоящая трагедия началась после», — говорится в сообщении. По словам Бакальчука, после того, как квитанцию подписали, рядом остановился микроавтобус. Отмечается, что шестеро человек в масках посадили охранника и его сына в автомобиль и вывезли за территорию города. «Там началось настоящее издевательство. Электрошокеры. Избиения. Удары, которые пробили голову нашему сотруднику. Избили его сына. После этого их просто выкинули на дороге», — уточнил Бакальчук, добавив, что после случившегося охранника госпитализировали. Заявление в полицию напишут. Напомним, «война» за Wildberries дошла до Рязани. На строящемся складе произошел конфликт. О случившемся рассказал Владислав Бакальчук. Wildberries тогда прокомментировал инцидент. Фото: Telegram-канал Владислава Бакальчука

Вышел фильм о рязанке, которая родила сиамских близнецов

У женщины помимо девочек-близнецов еще шестеро детей. Она жила в Старожилове, но после развода переехала в Рязань. О том, что девочки Лея и Майя срослись в области живота, рязанка узнала на скрининге на 13 неделе беременности.

О рязанке Юлии Бирюковой, которая родила сиамских близнецов — детей позже разделили московские врачи, выпустили фильм на YouTube. Он вышел на канале журналиста Елены Погребижской. Как рассказали в фильме, у женщины помимо девочек-близнецов еще шестеро детей. Она жила в Старожилове, но после развода переехала в Рязань. О том, что девочки Лея и Майя срослись в области живота, рязанка узнала на скрининге на 13 неделе беременности. Рязанские врачи уговаривали прервать беременность, но женщина решила рожать. Она обратилась в НИИ имени В.И. Кулакова. «Отец близнецов оказался алкоголиком — это выяснилось после беременности. Узнав, что станет отцом, Александр бросил пить, но его стал раздражать мой токсикоз. Он стал на меня срываться. Решил уйти „по-французски“. Я его выставила. Он избил моего сына, пока меня не было в квартире. Он его пинал ногами на полу. Не получилось шуметь, кричать, просто указала на дверь», — рассказала женщина. Спустя два месяца после рождения девочек разделили. Мать вспомнила, что дети «мешали» друг другу: пытались оттолкнуться, выгибали спины. О том, что операция по разделению прошла успешно, Бирюкова узнала от медсестры, которая босиком выбежала из операционной со словами: «Разделили! Зашивают». Сейчас детям по восемь лет. Девочки здоровые, но, как заметила Бирюкова, маленькие для своего возраста. Она связала это с недоношенностью. В школе девочки учатся хорошо, одной лучше дается математика, а другой чтение. Также дети занимаются музыкой — скрипкой и фортепиано. «Друг друга очень любят, но если надо подраться… Если кто попробует обидеть, то девочки всегда друг-друга защитят. И даже когда мы ругаем одну, то другая обязательно заступается», — отметила женщина. Фильм можно посмотреть по ссылке. Напомним, в 2017 году сюжет о разделении сиамских близнецов из Рязани вышел на «Первом канале». Фото: кадр фильма Елены Погребижской

Павел Малков на встрече с депутатами рязоблдумы обсудил подготовку бюджета на 2025 год

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков заявил, что в бюджете заложены средства на выполнение абсолютно всех социальных обязательств.

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков заявил, что в бюджете заложены средства на выполнение абсолютно всех социальных обязательств. Об этом он сказал на встрече с членами фракции «Единой России» Рязанской областной Думы, посвященной подготовке регионального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщила пресс-служба облправительства. В ходе встречи Губернатор обсудил с депутатами основные параметры трехлетнего бюджета и акцентировал внимание на значимых вопросах социально-экономического развития региона. «Очень важно, чтобы в бюджете были отражены все основные направления, все проекты развития. В целом у нас в регионе экономика устойчивая, есть рост по всем ключевым отраслям. И конечно, эту положительную динамику нам нужно поддерживать и сохранять. При этом бюджет региона останется социально ориентированным. Средства на выполнение абсолютно всех социальных обязательств заложены в полном объеме. Учтены все задачи и приоритеты, которые поставил Президент. Это реализация национальных целей развития, поддержка участников СВО и их близких, семей с детьми, развитие социальной инфраструктуры, решение проблем в сфере ЖКХ, создание благоприятного климата для бизнеса, поддержка экспортеров и предприятий, обеспечивающих технологический суверенитет, формирование комфортной среды для жизни людей», — сказал Павел Малков. Губернатор ответил на вопросы депутатов, которые касались, в частности, развития индустриальных парков в регионе, общественного транспорта, работы по переселению граждан из аварийного фонда, возможностей расширения программы поддержки местных инициатив, благоустройства дворовых территорий, улучшения качества питьевой воды в муниципалитетах, подготовки востребованных кадров для предприятий.

Депутаты рязгордумы передали в больницы собранные в рамках «Коробки храбрости» игрушки

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и замглавы муниципалитета Анна Иванова привезли наполненную игрушками коробку храбрости в Областную детскую клиническую больницу имени Дмитриевой.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и замглавы муниципалитета Анна Иванова привезли наполненную игрушками коробку храбрости в Областную детскую клиническую больницу имени Дмитриевой. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила пресс-служба гордумы. «Акция „Коробка храбрости“ появилась несколько лет назад и призвана помочь тем, кто больше всех нуждается в помощи, — детям, проходящим тяжелое, длительное лечение. Дети всегда остаются детьми — даже те, кому выпали в жизни очень взрослые испытания. Перенести неприятные процедуры с теми подарками, которые они получат как раз из коробки храбрости, будет немного легче», — отметила Татьяна Панфилова. Анна Иванова добавила, что переданные подарки поднимут юным пациентам настроение и помогут быстрее вылечиться. Как указано в публикации, еще одну коробку храбрости, собранную с участием депутатов гордумы, направят маленьким пациентам больниц новых территорий РФ.

Замглавы МИД Рябков: Россия готова к диалогу с США

Он уточнил, что Россия открыта для честного диалога с США, но пока неизвестно, воспользуется ли этим шансом избранный президент Дональд Трамп.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США. Об этом он сообщил в интервью kp.ru в пятницу, 6 декабря. «Со своей стороны мы открыты для честного диалога на основе взаимного уважения и учета интересов. Воспользуется ли этим шансом новая администрация — большой вопрос», — сказал Рябков. Он добавил, что «Трамп и его окружение, нападая на нынешнюю администрацию, посылают противоречивые сигналы, придерживаясь принципов «Америка прежде всего» и «мир через силу». Такие принципы, по мнению Рябкова, не стыкуются с национальными интересами России.

В Госдуме предложили устраивать в школах дни без домашней работы

Также предлагается не давать ученикам задания для самостоятельной подготовки дома, если их не проходили на уроке.

В Госдуме предложили устраивать в школах дни без домашней работы. Об этом пишет «Газета.ру» Инициативу выдвинули в комитете ГД по просвещению. Подразумевается, что такие дни введут, если ученики усвоят материал на уроке. Также предлагается не давать школьникам задания для самостоятельной подготовки дома, если их не проходили на уроке. Депутат Яна Лантратова отметила, что все изменения должны вводиться постепенно и с учетом мнения педагогов, школьников и родителей, поэтому предложения обсудят и скорректируют.

В суд вернули дело дочери рязанского священника, которую подозревают в убийстве

Предварительное слушание назначили на 16 декабря 2024 года.