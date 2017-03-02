В Москве разделили сиамских близнецов из Рязанской области. Видео

В московском Институте акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова разделили сиамских близнецов из поселка Старожилово Рязанской области. Об этом рассказали в эфире программы «Здоровье» на «
40-летняя мать шестерых детей Юлия Бирюкова родила еще двоих малышей 9 сентября 2016 года при помощи кесарева сечения. На двоих у близняшек были одна брюшная стенка и печень, их общий вес составлял 4,6 килограмма. Девочек назвали Лея и Майя.
Врачи провели успешную операцию по разделению младенцев, которая длилась около пяти часов.