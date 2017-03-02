Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:10, 2 марта 2017 532
 0    0

В Москве разделили сиамских близнецов из Рязанской области. Видео

В Москве разделили сиамских близнецов из Рязанской области. Видео

В московском Институте акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова разделили сиамских близнецов из поселка Старожилово Рязанской области. Об этом рассказали в эфире программы «Здоровье» на «Первом канале» 26 февраля.

40-летняя мать шестерых детей Юлия Бирюкова родила еще двоих малышей 9 сентября 2016 года при помощи кесарева сечения. На двоих у близняшек были одна брюшная стенка и печень, их общий вес составлял 4,6 килограмма. Девочек назвали Лея и Майя.

Врачи провели успешную операцию по разделению младенцев, которая длилась около пяти часов.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:31, 2 марта 2017
В Рязани ищут пропавших воспитанниц Владимирского социально-реабилитационного центра
15:29, 2 марта 2017
Рязанец займется реабилитацией Распутина
15:03, 2 марта 2017
В Рязанской области резко выросли продажи электронных полисов ОСАГО
14:10, 2 марта 2017
В Москве разделили сиамских близнецов из Рязанской области. Видео
14:08, 2 марта 2017
Взятку машиной чиновнику рязанского минтранса дали за «общее покровительство»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
14 фактов о Центральном парке культуры и отдыха

14 фактов о Центральном парке культуры и отдыха

Рязанский городской сайт собрал интересные факты, связанные с более чем двухвековой историей парка.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:14, 27 февраля 2017 28 293
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 2
20:06, 17 февраля 2017 25 997
Рязанский этап конкурса «Российская красавица» стартовал в фитнес-центре. Фото
15:42, 22 февраля 2017 21 892
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 12
8:17, 25 февраля 2017 15 225
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
14:02, 27 февраля 2017 13 335
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум