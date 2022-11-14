Жительница Сасова подозревается в убийстве сожителя

Жительница Сасова подозревается в убийстве сожителя.

Сасовский межрайонный следственный отдел следственного управления С. К. России по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы, 1992 года рождения.

По данным следствия, 12 ноября 2022 года при распитии спиртных напитков между сожителями произошел бытовой конфликт, в ходе которого женщина нанесла мужчине ножевой удар в шею. От полученного ранения потерпевший скончался.

Подозреваемая в совершении указанного преступления задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.