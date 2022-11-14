Жительница Сасова подозревается в убийстве сожителя
Жительница Сасова подозревается в убийстве сожителя.
Сасовский межрайонный следственный отдел следственного управления
По данным следствия, 12 ноября 2022 года при распитии спиртных напитков между сожителями произошел бытовой конфликт, в ходе которого женщина нанесла мужчине ножевой удар в шею. От полученного ранения потерпевший скончался.
Подозреваемая в совершении указанного преступления задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.
По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.