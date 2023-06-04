Дочь рязанского священника сначала отпустили под домашний арест, а затем вновь отправили в СИЗО

Дочь священника из Сасова Веру Бабачук сначала отпустили под домашний арест, а затем вновь отправили в СИЗО. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

В июне суд вернул подсудимую в СИЗО после жалобы потерпевшей стороны. Сначала Бабачук выпустили под домашний арест по решению суда, но на апелляции меру пресечения вернули на заключение под стражу.

Напомним, уголовное дело уже направлено в суд. В ближайшее время состоится его рассмотрение. По версии следствия 12 ноября в Сасове во время домашнего застолья девушка поссорилась с сожителем и ударила его ножом в шею. Мужчина от ранения скончался.

Подсудимой является дочь настоятеля Казанского собора в Сасове — Вера Бабачук.

Фото: личная страница Веры Бабачук.