Дочь рязанского священника сначала отпустили под домашний арест, а затем вновь отправили в СИЗО
Дочь священника из Сасова Веру Бабачук сначала отпустили под домашний арест, а затем вновь отправили в СИЗО. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.
В июне суд вернул подсудимую в СИЗО после жалобы потерпевшей стороны. Сначала Бабачук выпустили под домашний арест по решению суда, но на апелляции меру пресечения вернули на заключение под стражу.
Напомним, уголовное дело уже направлено в суд. В ближайшее время состоится его рассмотрение. По версии следствия 12 ноября в Сасове во время домашнего застолья девушка поссорилась с сожителем и ударила его ножом в шею. Мужчина от ранения скончался.
Подсудимой является дочь настоятеля Казанского собора в Сасове — Вера Бабачук.
Фото: личная страница Веры Бабачук.