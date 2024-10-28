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«Война» за Wildberries дошла до Рязани. На строящемся складе произошел конфликт
Напомним, «война» за маркетплейс началась в июле этого года, тогда Бакальчук заявил, что Wildberries. подвергся рейдерскому захвату и обратился за помощью к Рамзану Кадырову.

«Война» за Wildberries дошла до Рязани. На строящемся складе произошел конфликт. Об этом сообщил бывший муж основательницы маркетплейса Татьяны Ким (Бакальчук) в своем Telegram-канале.

По словам Владислава Бакальчука, команда РВБ и ВБИ пытается захватить объекты, которые строит ВБ Девелопмент.

«Сегодня в Рязани сотрудники службы безопасности „РВБ“ и „ВБИ“ напали на наших сотрудников на строительной площадке. Все происходило прямо на глазах у правоохранительных органов, когда нападавшие применили силу к нашим рабочим», — написал Бакальчук.

Он отметил, что руководитель строительства нового склада WB Евгений Миляев, получил серьезные травмы и был госпитализирован.

«Важно отметить, что все работы и закупки материалов оплачивала „ВБ Девелопмент“. „РВБ“ и „ВБИ“ не имеют права на использование нашего объекта до момента либо завершения строительства, либо официального расторжения договора. Мы готовы к любому исходу, но если речь идет о расторжении договора, то это должно происходить исключительно в правовом поле. Мирзояны уже заявили в информационном поле, что хотят запустить объект в Рязани — это только подчеркивает, что они готовы идти на любые меры ради своей цели. Мы же продолжим отстаивать свои права законными методами и сделаем все, чтобы виновные понесли заслуженное наказание», — заключил Бакальчук.

Ранее Татьяна Ким сообщила о скором открытии в Рязанской области комплекса Wildberries.

Напомним, «война» за маркетплейс началась в июле этого года, тогда Бакальчук заявил, что Wildberries. подвергся рейдерскому захвату и обратился за помощью к Рамзану Кадырову. Основательница маркетплейса опровергла его заявления и рассказала, что они разводятся и делят бизнес. В сентябре этого года у главного офиса Wildberries произошла стрельба. Сообщалось, что среди задержанных по делу о стрельбе в офисе Wildberries предположительно были коммерсанты из Рязанской области