Wildberries прокомментировал конфликт на строящемся складе в Рязани

На строительной площадке в Рязани со стороны «ВБ Девелопмент» предпринята попытка незаконного противодействия представителям Wildberries&Russ, которой принадлежит этот объект.

Wildberries&Russ прокомментировал конфликт, который произошел в понедельник, 28 октября, на строящемся складе в Рязани. Соответствующая информация размещена в сообществе поставщиков на маркетплейсы MPGO.

«На строительной площадке в Рязани со стороны „ВБ Девелопмент“ предпринята попытка незаконного противодействия представителям Wildberries&Russ, которой принадлежит этот объект», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «ВБ Девелопмент» разрыл траншею, которая блокирует въезд и выезд техники, в том числе специализированной — полиции, скорой помощи и МЧС.

Также в посте указано, что причинен ущерб имуществу и инфраструктуре компании, перебиты коммуникации.

Как уточнили в публикации, правоохранители остановили «противоправные действия „ВБ Девелопмент“».

Напомним, «война» за Wildberries дошла до Рязани. На строящемся складе произошел конфликт. О случившемся рассказал Владислав Бакальчук.