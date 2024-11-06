Новости Рязани за 6 ноября 2024 год

Рязанцы снова пожаловались на работу общественного транспорта

По словам жителей, они ждут вечером транспорт около часа.

Рязанцы снова пожаловались на работу общественного транспорта. Пост об этом в среду, 6 ноября, опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте». Автора публикации возмутила работа маршрутов №№ 46 и 75. «В Кальное едут один за одним. А в Канищево когда собираются? Я понимаю, время 22:00, но не целый час стоять и ждать… А при [температуре] минус 30 градусов совсем не будет транспорта? Есть управа на все это безобразие?» — задался вопросом автор поста.

В фотоловушку Окского заповедника попала рысь с котятами

По словам старшего научного сотрудника Надежды Панковой, в 2024 году рысь редко попадала в фотоловушки. Сотрудники думали, что звери, обитавшие в заповеднике, ушли или погибли.

В фотоловушку Окского заповедника попала рысь с двумя котятами. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в официальной группе заповедника во «ВКонтакте». По словам старшего научного сотрудника Надежды Панковой, в 2024 году рысь редко попадала в фотоловушки. Сотрудники думали, что звери, обитавшие в заповеднике, ушли или погибли. Однако 5 ноября в фотоловушку попала рысь с двумя котятами. Они родились весной. Отмечается, что котята сейчас ходят с матерью на охоту. «Отец не помогает матери кормить котят и бродит своими охотничьими тропами, хотя их участки обитания пересекаются. Вся забота о подрастающих детях лежит на крепких мохнатых плечах матери. Охотиться ей приходится раза в два-три больше, чем самцу. Одной взрослой рыси пойманного зайца хватило бы на несколько дней, а детям подавай по зайцу в день, не меньше», — заключила Панкова. Фото: группа «Окский государственный природный заповедник» во «ВКонтакте»

В России хотят обязать авиакомпании сажать детей со взрослыми

Минтранс предложил обязать авиакомпании сажать детей до 14 лет вместе со взрослыми.

В России хотят обязать авиакомпании сажать детей со взрослыми. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил «Ъ». Как указано в публикации, Минтранс предложил обязать авиакомпании сажать детей до 14 лет вместе со взрослыми. Исключением могут быть ситуации, когда к моменту регистрации свободных совместных мест не осталось. Отмечается, что на данный момент правила носят рекомендательный характер и только для пассажиров с детьми до 12 лет.

Врачи рязанской ОКБ экстренно выезжали в Касимов, чтобы спасти жизнь пациенту

В этот день из-за плохой погоды вертолеты не летали. Везти пациента на машине в Рязани нельзя было. Пациент мог погибнуть от малейшей нагрузки.

Врачи рязанской ОКБ экстренно выезжали в Касимов на операцию. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в группе медучреждения во «ВКонтакте». Как указано в посте, в приемный покой Касимовского ММЦ обратился пациент с острой болью. Мужчину осмотрели несколько специалистов, провели ряд обследований. Выяснилось, что у пациента аневризма аорты [аномальное расширение одного из участков самого крупного кровеносного сосуда в организме — прим.ред.] с разрывом и кровотечением. «Повреждение [аорты] ведет к неминуемой гибели. Счет пошел на часы», — уточнили в посте. Отмечается, что в тот день из-за плохой погоды вертолеты не летали. Везти пациента на машине в Рязань было запрещено. Мужчина мог погибнуть от малейшей нагрузки. Консилиум Касимовского ММЦ решил создать выездную бригаду и везти необходимое оборудование к пациенту. «А его поверьте немало. Чего стоит только CATS-аппарат, позволяющий собирать кровь пациента и направлять сразу ему же. У больного, к тому же, была редкая группа. Мы [врачи ОКБ] быстро собрались и на двух машинах выдвинулись в Касимов», — говорится в сообщении. Врачи ОКБ взяли все необходимое оборудование, искусственный протез аорты и запас крови. Операция длилась четыре часа. Пациент выжил. «Мы были единой командой и сделали все возможное. Пациент жив! Впереди очень трудный период, но на данном этапе мы сделали все возможное», — заключили в посте. Фото: группа «Областная клиническая больница. Рязань» во «ВКонтакте»

Песков рассказал, каким будет следующий президент России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» ответил на вопрос, каким будет следующий президент России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» ответил на вопрос, каким будет следующий президент России. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил «Коммерсантъ». "Такой же, как Путин", — сказал Песков. Он добавил, что в любом случае выбор остается за народом.

Скончалась рязанская журналистка

Она умерла на 72-м году жизни.

Скончалась рязанская журналистка Алевтина Тарасова. Она умерла на 72-м году жизни. Об этом в среду, 6 ноября, сообщила «Новая газета — Рязань». Алевтина Тарасова пришла работать на Рязанское областное радио в 1972-м году. Ей тогда было 19 лет. С начала 90-х Тарасова работала собственным корреспондентом по Рязанской области на молодом российском ТВ. «Сюжеты Алевтины Тарасовой выходили в телеэфире федеральных „Вестей“, но она продолжала снимать и для родной телекомпании „Ока“. Была постоянным автором радиоканала „От первого лица“. По-нынешнему это назвали бы стримом. Но это был радиострим, восемь часов в прямом эфире. И не просто на радио — на „Радио России“ — главной станции постсоветского пространства, с аудиторией в сто с лишним миллионов — радиоточки еще работали во всех домах и квартирах», — говорится в сообщении. Фото: «Новая газета — Рязань»

В Рязанской области владельца земельного участка оштрафовали на 200 тысяч

В собственности ООО «Транссеверлес» находится земельный участок площадью 201 га. Он расположен в вблизи села Малое Агишево в Шацком районе. Сотрудники Россельхознадзора проверили, как владелец соблюдает законодательство.

В Рязанской области владельца участка оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушения. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Россельхознадзора. В собственности ООО «Транссеверлес» находится земельный участок площадью 201 га. Он расположен в вблизи села Малое Агишево в Шацком районе. Сотрудники Россельхознадзора проверили, как владелец соблюдает законодательство. Выяснилось, что общество не выполнило установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии. ООО «Транссеверлес» привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Владельцу выдали предписание об устранении нарушений.

В рязанском ЦПКиО появится дерт-джампинг

Памп-трек в ЦПКиО заменят на площадку дерт-джампинга — для спусковых экстремальных дисциплин.

В рязанском ЦПКиО появится дерт-джампинг [велосипедная дисциплина, которая включает в себя прыжки на специально выстроенных из грунта трамплинах]. Об этом сообщили в группе парка во «ВКонтакте». В ЦПКиО проведут реконструкцию. На эти цели инвестор планирует выделить один миллиард рублей. Разработчики концепции ответили на популярные вопросы рязанцев, касающиеся благоустройства в парке. Как отметили в посте, памп-трек в ЦПКиО заменят на площадку дерт-джампинга, которая предназначена для спусковых экстремальных дисциплин. Веревочный парк разместят в большой спортивной зоне, а старый комплекс уберут. Батутов в новом парке не будет, потому что они «не соответствуют санитарным нормам и небезопасны». Помимо этого, в посте указано, что в парке сохранят деревья. Также планируют провести санитарную расчистку пруда. На территории установят видеонаблюдение, заменят асфальт со стороны стадиона, сделают антивандальные детские площадки. Ранее рязанское правительство, совладелец «Технониколь» и учредитель Благотворительного фонда Сергей Колесников подписали протокол о намерениях по благоустройству территории парка культуры и отдыха «Рюмина Роща». Работы рассчитаны на пять лет. На реализацию проекта Благотворительный фонд Колесникова планирует направить один миллиард рублей. Также в Рязани обсуждали концепцию благоустройства ЦПКиО. В августе 2024 года мэр Рязани Виталий Артемов рассказал о реконструкции парка. Он сообщал, что концепция разработана и утверждена. Она делалась совместно с главархитектурой. Говорилось, что парке предусмотрены разные зоны — тихая, пешеходная, велозона. Кроме того, как сказал Артемов, там планируют восстановить фонтан рядом с монументом «Лоси», сделать раздевалки и камеры хранения.

На Солнце снова произошла вспышка высшего класса X

Балл события, согласно измерениям, составляет X2.4.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что на Солнце снова произошла мощная вспышка. Об этом он рассказал РИА Новости. По словам Богачева, вспышка высшего X балла зарегистрирована на Солнце в среду, 6 ноября, в 16:30 после недельного перерыва, связанного с временным спадом солнечной активности. Балл события составил X2.4. Собеседник агентства уточнил, что вспышку зафиксировали почти точно по центру солнечного диска в области наиболее эффективного воздействия на Землю. «Текущее событие вписывается в общий растущий тренд и, скорее всего, является не последним на этой неделе. В настоящее время существуют риски еще более крупных событий в ближайшие сутки-двое», — сказал Богачев. Ранее в ночь на пятницу, 1 ноября, произошла вспышка высшего балла.

«Яндекс. Карты» заблюрили аэродром Дягилево

Отметим, что снимки ряда других российских военных аэродромов тоже оказались замазанными.

«Яндекс. Карты» заблюрили аэродром Дягилево. В этом убедился корреспондент РЗН.Инфо. Отметим, что снимки ряда других российских военных аэродромов тоже оказались замазанными.

Стали известны даты проведения итоговых сочинений в Рязани

В 2024—2025 учебном году итоговое сочинение или изложение проводится: 4 декабря 2024 года, 5 февраля 2025 года, 9 апреля 2025 года.

Стали известны даты проведения итоговых сочинений и изложений в Рязани. Соответствующее объявление опубликовали в газете «Рязанские ведомости». В 2024—2025 учебном году итоговое сочинение или изложение проводится: 4 декабря 2024 года, 5 февраля 2025 года, 9 апреля 2025 года. Для сдающих итоговую аттестацию экстерном сочинение проведут 4 декабря. Результаты итогового сочинения будут известны не ранее чем через 12 дней после 4 декабря и 5 февраля и не ранее чем через 8 дней после 9 апреля.

В Рязани после пожара, в котором погиб молодой военный, восстановили входную арку в ЦПКиО

Напомним, ночью 26 сентября на улице Братиславской неустановленный водитель за рулем автомобиля «Ауди 100» столкнулся с припаркованной «Шкодой Октавией», после этого автомобиль «Ауди» продолжил движение и врезался в входную группу ЦПКиО и загорелся.

В Рязани после пожара, в котором погиб молодой военный, восстановили входную арку в ЦПКиО. Об этом сообщает пресс-служба муниципального центра управления города Рязани. Арку восстановили со стороны улицы Братиславской. Фасад арки оштукатурили и покрасили. Отмечается, что следующим этапом станет восстановление букв входной группы. Напомним, ночью 26 сентября на улице Братиславской неустановленный водитель за рулем автомобиля «Ауди 100» столкнулся с припаркованной «Шкодой Октавией», после этого автомобиль «Ауди» продолжил движение и врезался в входную группу ЦПКиО и загорелся. Водитель скончался на месте. Стало известно, что прохожие пытались достать мужчину из пылающего автомобиля, но ему зажало ноги.

В Рязани мужчина выпал из окна многоэтажки

Инцидент произошел в среду, 6 ноября. Мужчина 1995 года рождения выпал с десятого этажа из дома на улице Березовой.

В Рязани мужчина выпал из окна многоэтажки. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Инцидент произошел в среду, 6 ноября. Мужчина 1995 года рождения выпал с десятого этажа из дома на улице Березовой. Предварительно, он мужчина был пьян. Пострадавшего госпитализировали.

Сбер: персональные данные около 90% россиян оказались в открытом доступе

Основным источником утечек оказались интернет-магазины и медучреждения.