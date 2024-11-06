Новости Рязани за 6 ноября 2024 год
Рязанцы снова пожаловались на работу общественного транспорта. Пост об этом в среду, 6 ноября, опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
Автора публикации возмутила работа маршрутов №№ 46 и 75.
«В Кальное едут один за одним. А в Канищево когда собираются? Я понимаю, время 22:00, но не целый час стоять и ждать… А при [температуре] минус 30 градусов совсем не будет транспорта? Есть управа на все это безобразие?» — задался вопросом автор поста.
В фотоловушку Окского заповедника попала рысь с двумя котятами. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в официальной группе заповедника во «ВКонтакте».
По словам старшего научного сотрудника Надежды Панковой, в 2024 году рысь редко попадала в фотоловушки. Сотрудники думали, что звери, обитавшие в заповеднике, ушли или погибли.
Однако 5 ноября в фотоловушку попала рысь с двумя котятами. Они родились весной. Отмечается, что котята сейчас ходят с матерью на охоту.
«Отец не помогает матери кормить котят и бродит своими охотничьими тропами, хотя их участки обитания пересекаются. Вся забота о подрастающих детях лежит на крепких мохнатых плечах матери. Охотиться ей приходится раза в два-три больше, чем самцу. Одной взрослой рыси пойманного зайца хватило бы на несколько дней, а детям подавай по зайцу в день, не меньше», — заключила Панкова.
Фото: группа «Окский государственный природный заповедник» во «ВКонтакте»
В России хотят обязать авиакомпании сажать детей со взрослыми. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил «Ъ».
Как указано в публикации, Минтранс предложил обязать авиакомпании сажать детей до 14 лет вместе со взрослыми. Исключением могут быть ситуации, когда к моменту регистрации свободных совместных мест не осталось.
Отмечается, что на данный момент правила носят рекомендательный характер и только для пассажиров с детьми до 12 лет.
Врачи рязанской ОКБ экстренно выезжали в Касимов на операцию. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в группе медучреждения во «ВКонтакте».
Как указано в посте, в приемный покой Касимовского ММЦ обратился пациент с острой болью. Мужчину осмотрели несколько специалистов, провели ряд обследований. Выяснилось, что у пациента аневризма аорты [аномальное расширение одного из участков самого крупного кровеносного сосуда в организме — прим.ред.] с разрывом и кровотечением.
«Повреждение [аорты] ведет к неминуемой гибели. Счет пошел на часы», — уточнили в посте.
Отмечается, что в тот день из-за плохой погоды вертолеты не летали. Везти пациента на машине в Рязань было запрещено. Мужчина мог погибнуть от малейшей нагрузки.
Консилиум Касимовского ММЦ решил создать выездную бригаду и везти необходимое оборудование к пациенту.
«А его поверьте немало. Чего стоит только CATS-аппарат, позволяющий собирать кровь пациента и направлять сразу ему же. У больного, к тому же, была редкая группа. Мы [врачи ОКБ] быстро собрались и на двух машинах выдвинулись в Касимов», — говорится в сообщении.
Врачи ОКБ взяли все необходимое оборудование, искусственный протез аорты и запас крови. Операция длилась четыре часа. Пациент выжил.
«Мы были единой командой и сделали все возможное. Пациент жив! Впереди очень трудный период, но на данном этапе мы сделали все возможное», — заключили в посте.
Фото: группа «Областная клиническая больница. Рязань» во «ВКонтакте»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» ответил на вопрос, каким будет следующий президент России. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил «Коммерсантъ».
"Такой же, как Путин", — сказал Песков.
Он добавил, что в любом случае выбор остается за народом.
Скончалась рязанская журналистка Алевтина Тарасова. Она умерла на 72-м году жизни. Об этом в среду, 6 ноября, сообщила «Новая газета — Рязань».
Алевтина Тарасова пришла работать на Рязанское областное радио в 1972-м году. Ей тогда было 19 лет. С начала 90-х Тарасова работала собственным корреспондентом по Рязанской области на молодом российском ТВ.
«Сюжеты Алевтины Тарасовой выходили в телеэфире федеральных „Вестей“, но она продолжала снимать и для родной телекомпании „Ока“. Была постоянным автором радиоканала „От первого лица“. По-нынешнему это назвали бы стримом. Но это был радиострим, восемь часов в прямом эфире. И не просто на радио — на „Радио России“ — главной станции постсоветского пространства, с аудиторией в сто с лишним миллионов — радиоточки еще работали во всех домах и квартирах», — говорится в сообщении.
Фото: «Новая газета — Рязань»
В Рязанской области владельца участка оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушения. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
В собственности ООО «Транссеверлес» находится земельный участок площадью 201 га. Он расположен в вблизи села Малое Агишево в Шацком районе. Сотрудники Россельхознадзора проверили, как владелец соблюдает законодательство.
Выяснилось, что общество не выполнило установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии.
ООО «Транссеверлес» привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Владельцу выдали предписание об устранении нарушений.
В рязанском ЦПКиО появится дерт-джампинг [велосипедная дисциплина, которая включает в себя прыжки на специально выстроенных из грунта трамплинах]. Об этом сообщили в группе парка во «ВКонтакте».
В ЦПКиО проведут реконструкцию. На эти цели инвестор планирует выделить один миллиард рублей. Разработчики концепции ответили на популярные вопросы рязанцев, касающиеся благоустройства в парке.
Как отметили в посте, памп-трек в ЦПКиО заменят на площадку дерт-джампинга, которая предназначена для спусковых экстремальных дисциплин. Веревочный парк разместят в большой спортивной зоне, а старый комплекс уберут. Батутов в новом парке не будет, потому что они «не соответствуют санитарным нормам и небезопасны».
Помимо этого, в посте указано, что в парке сохранят деревья. Также планируют провести санитарную расчистку пруда. На территории установят видеонаблюдение, заменят асфальт со стороны стадиона, сделают антивандальные детские площадки.
Ранее рязанское правительство, совладелец «Технониколь» и учредитель Благотворительного фонда Сергей Колесников подписали протокол о намерениях по благоустройству территории парка культуры и отдыха «Рюмина Роща». Работы рассчитаны на пять лет. На реализацию проекта Благотворительный фонд Колесникова планирует направить один миллиард рублей.
Также в Рязани обсуждали концепцию благоустройства ЦПКиО. В августе 2024 года мэр Рязани Виталий Артемов рассказал о реконструкции парка.
Он сообщал, что концепция разработана и утверждена. Она делалась совместно с главархитектурой. Говорилось, что парке предусмотрены разные зоны — тихая, пешеходная, велозона. Кроме того, как сказал Артемов, там планируют восстановить фонтан рядом с монументом «Лоси», сделать раздевалки и камеры хранения.
Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что на Солнце снова произошла мощная вспышка. Об этом он рассказал РИА Новости.
По словам Богачева, вспышка высшего X балла зарегистрирована на Солнце в среду, 6 ноября, в 16:30 после недельного перерыва, связанного с временным спадом солнечной активности. Балл события составил X2.4.
Собеседник агентства уточнил, что вспышку зафиксировали почти точно по центру солнечного диска в области наиболее эффективного воздействия на Землю.
«Текущее событие вписывается в общий растущий тренд и, скорее всего, является не последним на этой неделе. В настоящее время существуют риски еще более крупных событий в ближайшие сутки-двое», — сказал Богачев.
Ранее в ночь на пятницу, 1 ноября, произошла вспышка высшего балла.
«Яндекс. Карты» заблюрили аэродром Дягилево. В этом убедился корреспондент РЗН.Инфо.
Отметим, что снимки ряда других российских военных аэродромов тоже оказались замазанными.
Стали известны даты проведения итоговых сочинений и изложений в Рязани. Соответствующее объявление опубликовали в газете «Рязанские ведомости».
В 2024—2025 учебном году итоговое сочинение или изложение проводится: 4 декабря 2024 года, 5 февраля 2025 года, 9 апреля 2025 года.
Для сдающих итоговую аттестацию экстерном сочинение проведут 4 декабря.
Результаты итогового сочинения будут известны не ранее чем через 12 дней после 4 декабря и 5 февраля и не ранее чем через 8 дней после 9 апреля.
В Рязани после пожара, в котором погиб молодой военный, восстановили входную арку в ЦПКиО. Об этом сообщает пресс-служба муниципального центра управления города Рязани.
Арку восстановили со стороны улицы Братиславской. Фасад арки оштукатурили и покрасили.
Отмечается, что следующим этапом станет восстановление букв входной группы.
Напомним, ночью 26 сентября на улице Братиславской неустановленный водитель за рулем автомобиля «Ауди 100» столкнулся с припаркованной «Шкодой Октавией», после этого автомобиль «Ауди» продолжил движение и врезался в входную группу ЦПКиО и загорелся.
Водитель скончался на месте. Стало известно, что прохожие пытались достать мужчину из пылающего автомобиля, но ему зажало ноги.
В Рязани мужчина выпал из окна многоэтажки. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел в среду, 6 ноября. Мужчина 1995 года рождения выпал с десятого этажа из дома на улице Березовой. Предварительно, он мужчина был пьян.
Пострадавшего госпитализировали.
Персональные данные около 90% россиян оказались в открытом доступе. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По его словам, около 3,5 млрд строк находится в открытом доступе, и уже где-то около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной части какие-то персональные данные имеет в открытом доступе.
Кузнецов отметил, что утечки данных не происходят из кредитных организаций. Он подчеркнул, что основным источником утечек оказались интернет-магазины и медучреждения.