На Солнце произошла сильная вспышка

Взрыв, который при прохождении по диску образовал магнитную бурю, произошел в пятницу, 1 ноября.

На севере Солнца в ночь на пятницу, 1 ноября, произошла вспышка высшего балла. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«В момент взрыва область находилась под углом около 30 градусов к направлению на Землю, соответственно основная энергию все же должна уйти вбок. Кроме того, балл события, X2.0, в целом не выглядит угрожающим», — говорится в публикации.

Взрыв, который при прохождении по диску образовал магнитную бурю, произошел в области 3878. Максимальный уровень излучения вспышки зарегистрирован в 00:20 по московскому времени в пятницу, 1 ноября.

Ученые напомнили, что 11 октября этот активный центр звезды уже «сумел выжать» вторую по силе магнитную бурю за семь лет из вспышки уровня X1.8. Никаких рисков для космических аппаратов вследствие вспышки не выявлено.