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Малков: на благоустройство ЦПКиО инвестор направит один миллиард рублей
Работы рассчитаны на пять лет.

Губернатор Павел Малков, и.о. главы администрации Рязани Дмитрий Лощинин, а также совладелец «Технониколь» и учредитель Благотворительного фонда Сергей Колесников подписали протокол о намерениях по благоустройству территории парка культуры и отдыха «Рюмина Роща». Церемония подписания состоялась в пятницу, 25 октября, сообщила пресс-служба областного правительства.

Работы по благоустройству в ЦПКиО рассчитаны на пять лет. На реализацию проекта Благотворительный фонд Колесникова планирует направить один миллиард рублей рублей.

Губернатор Павел Малков поблагодарил Сергея Колесникова за участие в благоустройстве областного центра, подчеркнув, что это хороший пример социальной ответственности бизнеса. Он отметил, что ЦПКиО — ключевой объект маршрута «Рязань пешеходная».

«Центральный парк культуры и отдыха — гордость Рязани. Самый большой по площади парк на территории Центрального федерального округа, но давно не видевший обновления. Договорились о серьезных инвестициях в благоустройство.

Впереди несколько лет серьезной работы для того, чтобы сделать парк действительно живым, интересным, при этом полностью сохранив его историческую идентичность», — сказал Павел Малков.