Рязанская ГАИ рассказала подробности смертельного пожара около ЦПКиО

В результате происшествия неустановленный водитель скончался на месте.

Рязанская ГАИ рассказала подробности смертельного пожара около ЦПКиО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

26 сентября, примерно в 00:30 на улице Братиславской напротив дома 17/2, неустановленный водитель за рулем автомобиля «Ауди 100» столкнулся с припаркованной «Шкодой Октавией», после этого автомобиль «Ауди» продолжил движение и врезался в входную группу ЦПКиО, впоследствии произошло возгорание автомобиля.

В результате происшествия водитель скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.